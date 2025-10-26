Une «épidémie mondiale» prête à exploser : quel est ce mal qui touche des millions de Français et qui pourrait encore s’amplifier ?

Selon le rhumatologue Emmanuel Maheu, l’arthrose toucherait de plus en plus de personnes dans le monde. L’arthrose de la main serait plus préoccupante d’après le spécialiste.

Environ «600 à 700 millions de personnes souffrent d'une arthrose symptomatique dans le monde», a déclaré le rhumatologue Emmanuel Maheu, lors d'une conférence organisée par les laboratoires Lohmann & Rauscher et IBSA Pharma. D’après lui, 10 millions de personnes en souffrent en France. Cela représente une augmentation de 132% sur les trente dernières années.

Pour le docteur Maheu, la hausse des cas dans le monde serait due à la progression de l’obésité. En effet, une vaste étude publiée par The Lancet en 2024 confirme ce constat avec 879 millions d’adultes et 159 millions d’enfants et adolescents obèses en 2022. Il y a 30 ans, ils étaient respectivement 195 millions et 31 millions.

Selon l’Inserm, l’arthrose est la maladie articulaire la plus répandue en France. Elle se caractérise par «des dysfonctionnements qui impliquent tous les composants de l’articulation». Alors que le rachis, les genoux ou les hanches peuvent être concernés, ce sont les mains les plus touchées par la maladie.

Les femmes davantage concernées

«Quatre-vingts à quatre-vingt-dix pour cent des personnes qui ont de l'arthrose digitale sont des femmes», a de son côté indiqué le docteur Maheu.

Le spécialiste qui a collecté des données à l'hôpital Saint-Antoine de Paris a constaté que 54 % des patients avaient des difficultés à écrire tandis que 10% d’entre eux luttent pour manipuler leurs médicaments. «C'est vraiment une maladie qui peut poser problème dans la vie de tous les jours», a-t-il ajouté.

Afin de traiter l’arthrose, la Société française de rhumatologie recommande l’individualisation des soins en fonction du type de la pathologie. De son côté, l’Inserm préconise une prise en charge non médicamenteuse pour limiter la progression de la maladie.

«Les seuls traitements pharmacologiques disponibles à ce jour visent à soulager la douleur liée à l’arthrose», a ajouté l’organisme de recherche.