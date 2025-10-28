Rappel de produit : attention, ces gaufres liégeoises vendues partout en France ne doivent surtout pas être consommées

Des gaufres liégeoises commercialisées chez Leclerc, Aldi et Auchan font l'objet d'un rappel partout en France. En cause, la présence possible de morceaux de plastique.

Des corps étrangers dans des gaufres. C'est ce que révèle le site Rappel Conso dans une note publiée ce 27 octobre. En effet, des gaufres liégeoises issues des marques Lotus, Auchan, P'ti Déli et Les Pâtissades, font l'objet d'un rappel partout en France.

Et pour cause, celles-ci contiendraient des morceaux de plastiques. Pour la marque Lotus, sont concernés les lots : GTIN 5410126002027, GTIN 5410126502404, GTIN 5410126832372, GTIN 5410126832051, GTIN 5410126832570, GTIN 5410126842579, GTIN 5410126802429, avec des dates limites de consommation situées entre le 14 décembre 2025 et le 1ᵉʳ janvier 2026.

Concernant les gaufres Auchan, les lots concernés sont : GTIN 3596710468553, GTIN 3596710468560 et GTIN 3596710458868, dont les dates de durabilité se situent entre le 25 et le 30 décembre 2025.

#RappelProduit AUCHAN GAUFRES LIEGEOISES - Auchan Risques : Inertes (verre, métal, plastique, papier, textile…) Motif : Corps étranger (morceaux de plastiques dur bleu) https://t.co/h200WxlfIfpic.twitter.com/erKunYMxgw — RappelConso (@RappelConso) October 27, 2025

Du côté de la marque P'ti Déli, le rappel ne concerne que les gaufres en chocolat dont le numéro de lot est le GTIN 3564700799901, et dont la date de durabilité minimale est le 29 décembre.

Enfin, pour les gaufres Les Pâtissades, il s’agit des lots GTIN 2006050164639 et GTIN 2006050164639, avec des dates de durabilité allant du 17 décembre 2025 au 1ᵉʳ janvier 2026.

Vigilance accrue

«En raison du risque de blessures et d’effets indésirables suite à l'ingestion de ces produits, par précaution, il est recommandé (...) de ne pas les consommer», précise Rappel Conso.

Le site vous invite à la plus grande vigilance et à «ne plus consommer, détruire ou rapporter le produit au point de vente». Rappel Conso ajoute enfin que vous serez remboursés des lots concernés.

Les procédures de rappel, elles, prendront fin le 23 novembre prochain pour les gaufres Auchan, le 23 décembre pour les P'ti Déli, le 24 décembre pour Les Pâtissades, et le 4 janvier pour les Lotus.