Santé : voici l’opération chirurgicale la plus rapide à pratiquer

Réduire le temps des interventions chirurgicales et du temps d'anesthésie est l'une des préoccupations des chirurgiens et de la communauté scientifique. Les bénéfices sont nombreux, comme la réduction du risque d'infection, une meilleure récupération et un temps d'hospitalisation diminué.

L'acte de chirurgie le plus répandu est aussi l'un des plus rapides à exécuter. L'opération de la cataracte est la chirurgie la plus pratiquée dans dans le monde. En France, ce sont 900.000 personnes par an qui en bénéficient, un nombre impressionnant pour une opération qui ne dure qu'un instant et qui promet des résultats presque immédiats.

Des anesthésies de plus en plus rapides

Le plus fréquemment réalisée sous anesthésie locorégionale (gouttes anesthésiantes), l'opération ne dure qu'une quinzaine de minutes. Elle consiste à remplacer un cristallin opacifié par un implant. Les progrès technologiques sont à l'origine de cette rapidité d'exécution, permettant une sécurisation de l'acte et une standardisation de l'intervention.

Les opérations de la cataracte sont prises en charge dans le cadre ambulatoire, ou en «fast-tracking». Cette technique également appelée «réhabilitation améliorée après chirurgie», permet une récupération encore plus rapide du patient.

Le réveil est accéléré permettant de diminuer les douleurs, le séjour à l'hôpital, ou même le risque d'infection nosocomiale (infections contractées après un séjour dans un établissement de santé).

Ces interventions permettent un retour du patient deux à trois heures après l'opération. C'est pour cela que de plus en plus de structures hospitalières s'équipent de blocs «fast-track».