Inflammation silencieuse : voici les 7 symptômes à repérer après 40 ans

Arrivé à la quarantaine, notre corps n'agit plus de la même manière et les signaux envoyés sont différents, à l'image de l'inflammation.

À ne pas prendre à la légère. L’inflammation silencieuse ou chronique peut être préoccupante car elle ne se manifeste pas par une simple douleur mais par un processus inflammatoire qui affecte notre organisme sur le long terme, surtout après 40 ans. Voici les symptômes à repérer.

La fatigue persistante

Si vous vous demandez pourquoi après une bonne nuit, de minimum 8 heures comme le conseille la médecine, vous êtes toujours épuisé, cela peut être un premier signe. Le processus inflammatoire maintient le système immunitaire en alerte constante et dévore votre énergie en permanence.

Prise de poids inexpliquée

Si de la graisse abdominale apparaît, ce n’est pas forcément sans raison. Si le rythme de vie est sain et que l’alimentation qui l’accompagne est équilibrée, la prise de poids peut être inflammatoire. L’inflammation peut se créer après une forte consommation de sucre. Il est conseillé de réduire les sucres rapides et aliments transformés dans une première étape.

Concentration en berne

Une inflammation silencieuse se caractérise aussi par une baisse de la concentration appelée brouillard cérébral. La communication est perturbée, les pertes de mémoire se multiplient et la pensée ralentit.

Trouble digestif

Le système digestif est un peu notre deuxième cerveau. Tout l’impacte et il se manifeste lorsqu’il est perturbé. L’inflammation chronique peut créer des ballonnements, des douleurs abdominales et des troubles du transit. Certains aliments comme le gluten, le lactose, l’alcool sont inflammatoire et peuvent déclencher cet inconfort.

La peau

L’eczéma et le psoriasis sont également de signes d’une inflammation chronique. Le système immunitaire renvoie à la surface son inflammation interne.

Douleurs articulaires

Vous remarquez des douleurs articulaires qui ne se soulagent pas et qui migrent, ce n’est pas bon signe non plus. Les rhumatismes inflammatoires chroniques sont identifiables par ces douleurs et les raideurs matinales. Pratiquez une activité physique comme de la marche ou des étirements pour réduire l’inflammation.

Humeur changeante et irritabilité

Vous êtes à fleur de peau. Un rien vous agace. L’inflammation silencieuse impacte la santé mentale en perturbant les neurotransmetteurs. Si cette inflammation perdure elle peut accentuer l’anxiété, les sauts d’humeur et l’irritabilité.

En cas de symptômes aigus, il faut consulter un médecin.