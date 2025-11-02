Myélome : quels sont les symptômes de cette maladie qui provoque des douleurs osseuses ?

Mal au dos, aux hanches, aux côtes, ou encore au crâne ? Méfiez-vous, car certaines douleurs en apparence banales pourraient cacher en réalité des symptômes plus sérieux, parfois même ceux du myélome, forme la plus courante des cancers du sang.

Des douleurs qui méritent votre attention. Le myélome, également appelé myélome multiple de l’os ou maladie de Kahler, est un cancer de la moelle osseuse, affectant les plasmocytes, cellules responsables de la production d'anticorps. Ces dernières se multiplient excessivement, ce qui devient nocif pour l'organisme, particulièrement pour les reins et les os.

Bien que cette maladie du sang, ou hémopathie, touche principalement les seniors, apparaissant vers 65-70 ans, les plus jeunes peuvent également être atteints sans le savoir.

En effet, dans près de 20% des cas, les patients sont asymptomatiques, rendant le diagnostic initial difficile ou tardif en médecine générale. Certains découvrent leur maladie lors d'examens de routine, à l'instar d'un Britannique de 62 ans qui l'a récemment appris après s'être cogné l’orteil.

Des traitements progressifs

Dans les autres cas, les malades souffrent souvent de douleurs osseuses persistantes, notamment dans la colonne vertébrale, les côtes, les hanches, ou le crâne. Mais comme elles sont aussi fréquentes dans de nombreuses autres affections, comme l'arthrose, la lombalgie, etc., elles ne sont pas prises au sérieux et peuvent donc retarder le diagnostic.

Une fatigue importante, une anémie, une insuffisance rénale ou encore un taux de calcium élevé sont tout autant des signes de myélome.

Face à des douleurs osseuses inexpliquées et persistantes associées à d'autres symptômes, il est recommandé de rapidement consulter un médecin généraliste, qui pourra vous diriger vers un hématologue ou un oncologue. Celui-ci pourra prescrire un bilan sanguin complet, des examens d'imagerie des os ou un myélogramme, un prélèvement de moelle osseuse dans le sternum ou la crête iliaque afin de confirmer la maladie.

Actuellement, ce cancer est incurable, mais l'espérance de vie s'est nettement améliorée ces dernières années, grâce aux différents traitements disponibles, reposant sur les thérapies ciblées et dans une moindre mesure sur l'immunothérapie, encore peu utilisée pour les patients atteints de myélome.