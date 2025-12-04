Grippe : l’épidémie est officiellement présente dans l’Hexagone et progresse dans «toutes les classes d’âge», selon Santé publique France

La grippe a officiellement atteint son stade épidémique dans plusieurs régions de métropole et le nombre de cas progresse dans «toutes les classes d'âge», a annoncé Santé publique France dans son dernier bulletin.

L'épidémie de grippe saisonnière a commencé dans plusieurs régions de métropole - Île-de-France, Normandie et Nouvelle-Aquitaine - et le reste de l'Hexagone devrait rapidement suivre, selon un bilan publié mercredi par l'agence de santé publique qui précise que la maladie progresse «dans toutes les classes d’âge». En outre-mer, Mayotte est pour sa part frappée par l'épidémie depuis la semaine dernière.

La semaine dernière a été marquée par une «nette augmentation des indicateurs de la grippe dans toutes les classes d'âge», a résumé Santé publique France dans son point hebdomadaire sur les principales épidémies de saison. La fin novembre a vu le «passage de l'Île-de-France, la Normandie et la Nouvelle-Aquitaine en épidémie». «Toutes les autres régions sont en pré-épidémie, exceptée la Corse», précise l'agence.

L'épidémie de grippe saisonnière avait été particulièrement sévère la saison dernière avec plus de 17.000 décès - contre une moyenne tournant autour de 10.000. Elle avait aussi été exceptionnellement marquée chez les plus jeunes, envoyant de nombreux bébés à l'hôpital. Un taux insuffisant de vaccination a contribué à cette situation même si l'efficacité médiocre du vaccin, en particulier chez les plus âgés, a aussi joué.

Cette année, la campagne de vaccination semble démarrer plus efficacement. Le ministère de la Santé a annoncé qu'il allait débloquer des stocks face à l'inquiétude des pharmaciens dont certains disent être déjà à court de doses. La vaccination est gratuite pour les publics à risque : tous les plus de 65 ans, les femmes enceintes, les personnes obèses et de nombreux malades chroniques. Elle l'est aussi pour d'autres catégories, comme la plupart des soignants.

La Bronchiolite progresse, le covid en légère hausse

Parallèlement à la grippe, l'épidémie de bronchiolite, qui frappe principalement les bébés, s'est étendue à presque tout l'Hexagone, là encore la Corse étant la seule épargnée. Outre-mer, la Guadeloupe et la Martinique sont désormais classées en phase de «pré-épidémie».

Les indicateurs sont «proches de ceux observés la saison précédente à la même période», précise Santé publique France, la saison dernière ayant été relativement clémente en matière de bronchiolite alors que plusieurs traitements sont désormais disponibles pour immuniser les bébés.

Du côté du Covid, la circulation du virus semble rester limitée mais l'agence fait toutefois état d'une «légère tendance à la hausse» dans les eaux usées.