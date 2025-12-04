Protoxyde d’azote : quels sont les dangers liés à sa consommation ?

Ces dernières années, la consommation de protoxyde d'azote, également appelé «gaz hilarant», est devenue un véritable fléau en France. Voici les dangers liés à cette drogue.

Une drogue mortelle. Ces dernières années, vous n'avez pas pu passer à côté du protoxyde d'azote, une drogue qui cause de plus en plus d'accidents de la route. Également appelé «gaz hilarant», sa consommation est de plus en plus fréquente, notamment chez les jeunes. Selon une étude, la Fondation Vinci Autoroutes (portant sur 2.256 personnes de 16 à 75 ans interrogées selon la méthode des quotas du 6 au 13 juin 2025), un jeune de moins de 35 ans sur dix consomme du protoxyde d'azote «occasionnellement lors de soirées»

Une consommation qui a déjà causé des morts sur nos routes. Début novembre, Mathis, un jeune homme de 19 ans avait été mortellement percuté en plein centre-ville de Lille, par un conducteur qui avait consommé du protoxyde d’azote. Mercredi, trois jeunes de 14, 15 et 19 ans sont morts noyés après que leur voiture, où plusieurs bouteilles de protoxyde d'azote ont été retrouvées, a raté un virage et fini sa course dans la piscine d'un pavillon à Alès (Gard). Mais la consommation de ce gaz hilarant n'est pas dangereuse qu'au volant, elle peut également avoir des effets à court, moyen et long terme sur la santé du consommateur. Voici les dangers liés à sa consommation.

asphyxie, perte de mémoire et troubles neurologiques

En plus d'être addictive, la consommation du protoxyde d'azote peut avoir des effets «quasi-immédiats», selon le docteur Brigitte Milhau. «Avec une seule prise, on peut s'asphyxier par ce gaz qui bouffe votre oxygène», ajoute-t-elle. Les différents risques encourus à chaque prise de gaz hilarant sont : une brûlure par le froid, une perte de connaissance, une asphyxie ou encore une perte des réflexes de toux et de déglutition, rapporte Drogues Info Service.

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Mais ce n'est pas tout, il y a également des effets sur le moyen terme en cas d'usage régulier : la perte de mémoire, des troubles de l'érection, des troubles de l'humeur de type paranoïaque, des hallucinations visuelles, des troubles du rythme cardiaque ou encore la baisse de la tension artérielle.

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Enfin, à fortes doses, la consommation du protoxyde d'azote peut provoquer : des troubles neurologiques, de l'anémie, des troubles psychiques et des troubles cardio-vasculaires.

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Une drogue qui peut donc avoir des conséquences graves et dont la dangerosité doit être mise en avant, notamment au niveau des plus jeunes. Selon les derniers chiffres communiqués par Vinci Autoroutes, 10 % des jeunes de 16 à 24 ans considèrent que la consommation de protoxyde d'azote au volant n'est pas dangereuse.

Une drogue dont la propagation est d'autant plus difficile à stopper qu'elle est indétectable lors des contrôles. De nombreuses voix s'élèvent pour la mise en place d'un durcissement de la législation afin de dissuader les consommateurs : «Nous demandons un délit de détention non-autorisé de protoxyde d'azote. Prison, amende, confiscation du véhicule et annulation du permis de conduire, je pense que c'est le meilleur moyen de faire baisser les chiffres de ce fléau», avait déclaré Maitre Antoine Régley au micro de CNEWS en novembre.