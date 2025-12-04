Télécontrôle des arrêts maladie : comment ça marche ?

Le télécontrôle des arrêts de travail pour les patients qui ne nécessitent pas d’examen physique a été étendu à toute la France lundi 1er décembre. Le dispositif avait déjà été expérimenté entre juillet et septembre 2025 dans 14 départements.

C'est la nouvelle méthode de l'Assurance maladie pour lutter contre les abus autour des arrêts de travail. Depuis lundi, les assurés en arrêt et ne nécessitant pas d'examen physique peuvent désormais être contrôlés à distance. Alors, comment ce télécontrôle fonctionne ?

Deux jours avant la téléconsultation, le patient reçoit un mail ou un SMS avec la date et l'heure du rendez-vous. Un rappel lui sera adressé la veille et le médecin pourra déjà échanger avec le patient. En cas d'absence, même si elle est justifiée, ou en cas de refus du télécontrôle, un rendez-vous en présentiel est automatiquement programmé.

Selon l'Assurance maladie, ce système doit permettre de limiter les déplacements inutiles et d'aider les personnes qui vivent loin des centres médicaux, notamment dans les zones rurales ou montagneuses. Le dispositif a déjà été testé dans 14 départements entre juillet et septembre. Résultat : les médecins ont mis fin à 38% des arrêts de travail contrôlés à distance.

L'Assurance maladie précise que l'activité des médecins conseils en télécontrôle sera plafonnée et ne pourra pas dépasser 20% de leurs contrôles.