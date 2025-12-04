Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
REGARDER
A suivre

Télécontrôle des arrêts maladie : comment ça marche ?

Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Le télécontrôle des arrêts de travail pour les patients qui ne nécessitent pas d’examen physique a été étendu à toute la France lundi 1er décembre. Le dispositif avait déjà été expérimenté entre juillet et septembre 2025 dans 14 départements.

C'est la nouvelle méthode de l'Assurance maladie pour lutter contre les abus autour des arrêts de travail. Depuis lundi, les assurés en arrêt et ne nécessitant pas d'examen physique peuvent désormais être contrôlés à distance. Alors, comment ce télécontrôle fonctionne ? 

Deux jours avant la téléconsultation, le patient reçoit un mail ou un SMS avec la date et l'heure du rendez-vous. Un rappel lui sera adressé la veille et le médecin pourra déjà échanger avec le patient. En cas d'absence, même si elle est justifiée, ou en cas de refus du télécontrôle, un rendez-vous en présentiel est automatiquement programmé. 

Selon l'Assurance maladie, ce système doit permettre de limiter les déplacements inutiles et d'aider les personnes qui vivent loin des centres médicaux, notamment dans les zones rurales ou montagneuses. Le dispositif a déjà été testé dans 14 départements entre juillet et septembre. Résultat : les médecins ont mis fin à 38% des arrêts de travail contrôlés à distance. 

Sur le même sujet Assurance maladie : comment ce nouvel outil IA est désormais utilisé pour cibler les fraudes sociales Lire

L'Assurance maladie précise que l'activité des médecins conseils en télécontrôle sera plafonnée et ne pourra pas dépasser 20% de leurs contrôles.

Arrêt maladiecontrôleSanté

À suivre aussi

Arnaque aux faux arrêts de travail : un réseau soupçonné d'avoir détourné 3,5 millions d'euros démantelé en Île-de-France
Arrêts maladie : le gouvernement veut mettre en place un «bouton d’alerte» pour faciliter les contrôles à la demande des employeurs
Arrêts de travail : le taux d'absentéisme en hausse chez les moins de 35 ans et chez les cadres, selon une étude

Ailleurs sur le web

Dernières actualités