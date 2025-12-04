«Une première depuis 2013» : deux cas de coronavirus MERS identifiés en France

Deux cas de coronavirus MERS ont été détectés en France. Les deux personnes contaminées par ce virus revenaient d'un voyage commun à l'étranger.

De retour en France après un voyage à l'étranger, deux personnes ont été diagnostiquées du syndrome respiratoire du Moyen-Orient (MERS-CoV). Selon un communiqué du ministère de la Santé publié ce jeudi 4 décembre, elles ont été hospitalisées et leur état est «stable».

D'après la ministre, Stéphanie Rist, «ces deux cas ont été confirmés à la suite de symptômes évocateurs et de la notion d’un voyage commun en péninsule Arabique». Toutefois, «aucune chaîne de transmission secondaire n’est à ce stade identifiée sur le territoire national» et les autres participants au voyage font l'objet d'un suivi.

Le communiqué assure que «toutes les mesures de gestion ont été mises en place afin de limiter le risque de transmission du virus à l’entourage des patients et aux personnels soignants : recherche des personnes contacts (...), gestes barrières, dépistage, isolement et conduite à tenir en cas d’apparition de symptômes, même modérés».

#Communiqué 🗞 | Deux cas de MERS-CoV, de retour de l’étranger, identifiés sur le territoire national



Pour lire le communiqué : https://t.co/Aw49pCAh8mpic.twitter.com/iCb0NnAYcg — Ministère de la Santé (@Sante_Gouv) December 4, 2025

Apparu en 2012 en Arabie saoudite, le coronavirus MERS est considéré comme un cousin, plus mortel mais moins contagieux, du virus responsable du Syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS).

Le virus se transmet principalement de l'animal à l'être humain et est endémique chez les dromadaires et les chauves-souris de la péninsule arabique et de certaines régions d'Afrique.

La transmission interhumaine est «rare»

Le ministère souligne que la transmission interhumaine est «rare» mais «possible par contact direct ou indirect, via les gouttelettes respiratoires et occasionnellement par voie aérienne». «Elle concerne principalement les personnels soignants pratiquant des actes médicaux lors de la prise en charge des cas, ou les personnes partageant un même foyer».

Entre 2012 et 2015 l'épidémie de coronavirus MERS a fait plusieurs centaines de victimes dans le monde, principalement en Arabie saoudite. La maladie, dont le temps d'incubation est de cinq à quinze jours, entraîne des symptômes similaires à ceux du Covid-19 : fièvre, toux et difficultés respiratoires.

Les chiffres du ministère de la Santé indiquent que depuis 2012 et en date du 3 novembre 2025, 2.640 cas de MERS-CoV ont été recensés dans le monde. Jusqu'ici, seuls deux cas avaient été recensés en France, en 2013.