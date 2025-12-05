Rappel massif de capteurs de glycémie : quelles sont les références concernées ?

Une campagne de rappel de capteurs de glycémie, utilisés par des patients diabétiques, est en cours dans 17 pays, dont la France. L'entreprise pharmaceutique Abbott, a dit avoir reçu à ce jour des signalements faisant état de sept morts et de 736 incidents graves.

Sept morts et 17 pays concernés. L'entreprise pharmaceutique Albott a annoncé mercredi 3 décembre, une large campagne de rappel de capteurs de glycémie après l'identification d'une malfonction sur ces derniers.

Des rappels sont donc en cours dans pas moins de 17 pays, dont la France. Les autres pays concernés sont les Etats-Unis, l'Allemagne, l'Autriche, la Belgique, le Canada, le Danemark, l'Espagne, la Finlande, l'Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas, la Nouvelle-Zélande, la Norvège, la Suède, la Suisse et le Royaume-Uni.

Dans un communiqué, une responsable a expliqué que «des tests internes ont déterminé que certains de ces capteurs pouvaient fournir des mesures incorrectes de glycémie basse». Au total, 7 morts et 736 incidents graves liés à ce dysfonctionnement ont été signalés.

Utilisés dans la gestion du diabète, les capteurs de glycémie opèrent un suivi en contenu du glucose, et aident les patients à prévenir le risque d'hypoglycémie ou d'hyperglycémie qui peuvent sans prise en charge provoquer un coma ou causer la mort.

Les appareils concernés

Le rappel concerne «certains capteurs FreeStyle 3 et FreeStyle Libre 3 Plus» utilisés par des patients diabétiques.

Les dispositifs défectueux sont liés à une seule chaîne de production a précisé l'entreprise pharmaceutique, qui a alerté les autorités sanitaires des pays dans lesquels ils ont été commercialisés pour initier une action de rappel.

Si vous êtes concerné(e), ou si vous craignez de l'être, il faut impérativement vérifier le numéro de votre capteur sur le site officiel fourni par l'Agence du médicament. Ce numéro est disponible sur les emballages des kits. Pour les personnes disposant d'un capteur connecté, son numéro figure dans les menus «Infos» des applications.

Si votre capteur figure parmi ceux rappelés, (FreeStyle Libre 3 ou FreeStyle Libre 3 Plus) cessez immédiatement de l'utiliser et jetez-le, puis demandez un remplacement gratuit auprès d'Abbott.

Si vous avez des questions supplémentaires, le laboratoire a communiqué le numéro de son service client 0800.10.11.56 ou 01.45.60.34.34 ouvert du lundi au samedi de 8h00 à 19h00.