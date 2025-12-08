«C'est exactement ce que les experts redoutaient» : un nouveau variant du mpox identifié en Angleterre

L'agence de sécurité sanitaire britannique (UKHSA) a identifié ce lundi, au Royaume-Uni, un nouveau variant du mpox, mélangeant des caractéristiques de deux sous-types connus du virus. Une découverte qui ravive les inquiétudes des experts quant à la circulation mondiale de cette maladie.

Un nouveau variant mpox détecté au Royaume-Uni. L'agence britannique de sécurité sanitaire (UKHSA) a annoncé ce lundi avoir identifié un nouveau variant du mpox chez une personne récemment rentrée d'Asie. Selon l'agence, ce variant présente des éléments à la fois du clade 1, le plus grave, et le clade 2, responsable de la propagation mondiale observée en 2022.

«Nos tests génomiques nous ont permis de détecter ce nouveau variant de mpox», a déclaré dans un communiqué Katy Sinka, responsable des infections sexuellement transmissibles à l'UKHSA. Elle rappelle aussi que si «l'infection par le virus mpox est bénigne pour beaucoup, elle peut être grave».

Des experts inquiets face à la propagation mondiale

Pour Boghuma Titanji, professeure adjointe de médecine à l'université Emory à Atlanta, cette découverte était redoutée : «L'identification de ce variant correspond exactement à ce que les experts redoutaient si le virus continuait de se propager à l'échelle mondiale sans qu'aucune mesure décisive ne soit prise pour l'enrayer».

En septembre, le directeur général de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreysus, avait pourtant annoncé que le mpox ne constituait plus une urgence de santé internationale, faisant notamment valoir la baisse des décès et des cas dans plusieurs pays africains. L'urgence avait été décrétée un an plus tôt.

Une maladie longtemps circonscrite à l'Afrique

Le mpox, anciennement appelé variole du singe, est causé par un virus similaire à celui de la variole. Il se manifeste par une forte fièvre et des lésions cutanées, et peut-être mortel dans certains cas. Le virus a été identifié pour la première fois en République démocratique du Congo en 1970 et est resté longtemps limité à une dizaine de pays africains.

En mai 2022, le clade 2 a traversé les frontières et s'est propagé dans le monde entier, touchant principalement les hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes. Face à cette expansion, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) avait décrété pour la première fois, une urgence sanitaire internationale avant de la lever en mai 2023.

De janvier à fin juillet 2025, plus de 34.000 cas confirmés de mpox ont été signalés à l'OMS, parmi lesquels 138 décès, selon un rapport publié fin août.