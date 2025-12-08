Frissons, bâillements, sursauts ... quels sont les réflexes primitifs hérités de nos ancêtres ?

Malgré les millénaires qui ont passé, les humains conservent toujours une multitude de réflexes instinctifs hérités de leurs ancêtres. Quand bien même ils n’ont plus de fonction dans le monde moderne.

Les réflexes primitifs, aussi parfois appelés réflexes vestigiaux, sont des réponses automatiques de notre corps à des stimuli spécifiques. Ce sont des réactions primaires du système nerveux central. Ces actions sont du domaine de l’inné, et apparaissent dès l'existence du fœtus.

Ces réflexes peuvent être de différentes formes. Le réflexe de Moro (sursaut en réaction à un bruit fort), le réflexe de préhension palmaire (serrer la main contre les doigts) et le réflexe de la marche sont des mouvements qui disparaissent dans les mois qui suivent la naissance. Avec le temps, ils sont remplacés par des comportements plus adaptés à la situation.

Si ces réflexes persistent dans le temps, cela peut affecter le développement moteur de l’enfant. Conserver des réflexes vestigiaux trop longtemps peut indiquer des troubles neurologiques.

Des comportements ancestraux utiles pour la survie

Une étude publiée dans la revue américaine Pediatric Neurology a observé l’impact de ces réflexes primitifs sur la manière de marcher d’enfants de moins de 6 ans. Les résultats ont démontré que conserver ces réflexes trop longtemps peut influencer la démarche, la longueur des pas ainsi que la cadence de la marche.

Il existe d’autres réflexes vestigiaux qui continuent tout au long de la vie. Il s’agit en général de comportements davantage sociaux. Le bâillement en est un, même si l’on a encore du mal à expliquer pourquoi il se transmet. Idem pour les rougeurs dues à la gêne.

Ils sont généralement des comportements ancestraux utiles pour la survie. C’est par exemple le cas des frissons. A l’origine, ils permettaient de dresser les poils du corps, permettant à la fois de créer une couche d’air isolante contre le froid, et de se rendre plus menaçant face à un prédateur. Des comportements toujours présents pour rappeler que même dans le confort du monde moderne, l’être humain reste un animal fait pour la survie en milieu difficile.