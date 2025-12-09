Un exploit «extrêmement éprouvant» : atteint de la mucoviscidose et de la maladie de Charcot-Marie-Tooth, il parvient à gravir un sommet de 5.700 mètres

Wilfrid Fantino est un banquier français de 39 ans. Souffrant de deux maladies génétiques graves, la mucoviscidose et celle de Charcot-Marie-Tooth, il vient de réaliser une prouesse impressionnante : gravir un sommet de plus de 5.400 mètres.

Une véritable preuve de détermination. Le Français de 39 ans Wilfrid Fantino, atteint de la mucoviscidose et de la maladie de Charcot-Marie-Tooth, a entrepris avec succès l'ascension d'un sommet himalayen. Il prouve qu'«aucun sommet n'est trop haut lorsque le courage nous guide», comme il l'affirme lui-même.

Celui qui est animé d'une «émotion indescriptible», comme il l'a confié à Var Matin, a réalisé avec succès l'ascension du col Thorong, très connu des alpinistes. Celui-ci culmine à 5.416 mètres. Le père de famille a dû composer avec les pathologies dont il souffre, comme il explique : «La maladie de Charcot-Marie-Tooth est une neuropathie qui affaiblit les muscles et altère la mobilité, particulièrement au niveau des mains et des jambes».

un traitement efficace et une préparation méticuleuse

Cette maladie, aussi appelée sclérose latérale amyotrophique (SLA), entraîne progressivement une paralysie complète des muscles des bras, des jambes et de la gorge, entrainant une incapacité à se mouvoir, manger, parler ou encore respirer.

La mucoviscidose ne concerne pour sa part pas les muscles. Il s'agit d'une pathologie qui se caractérise par l'épaississement des sécrétions de plusieurs organes, notamment les poumons et le pancréas, ce qui altère leur fonctionnement.

Grâce à une préparation de trois ans, le père de famille a réussi à repousser ses limites et atteindre un objectif qui paraissait irréalisable il y a plusieurs mois.

En plus d'entraînements intensifs, Wilfrid Fantino a pu compter sur un nouveau médicament qui a «changé sa vie». «Avant, je n’aurais jamais pu faire ce que j’ai accompli au Népal», a-t-il avoué. Il s'agit du Kaftrio, un traitement qui ne cible pas uniquement les symptômes de la maladie mais ses causes sous-jacentes.

«20 kilomètres par jour» : une expérience «extrêmement éprouvante»

Finalement, c'est un tout autre souci physique qui a le plus posé de problème : à quelques jours de son grand départ, il s'est fracturé le pied. «Finalement, c’est ce qui m’a le plus embêté», explique-t-il.

Pour ce qui est de l'ascension, qu'il a réalisé avec un autre Français et un porteur local, il raconte : «On faisait 20 kilomètres par jour avec un gros dénivelé. Le matin de l’ascension finale, mon taux de saturation était à 62% mais j’ai quand même réussi l’ascension sans oxygène. Nous sommes montés par un versant, et redescendus par l’autre. La descente a été extrêmement éprouvante».

Loin d'être rassasié, le Français n'a pas attendu avant d'annoncer viser désormais un autre sommet mythique : l'Iceland Pic, à 6.189 mètres d'altitude.