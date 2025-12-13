Est-il vrai que la vitamine C est un bon remède contre le rhume ? 

C'est un mythe tenace depuis de nombreuses années. Dans l’imaginaire collectif, la vitamine C serait efficace contre le rhume. Mais est-ce que cela est vraiment le cas ? On vous explique.

Alors que l’hiver approche et que nous entrons progressivement dans la période la plus froide de l’année, les virus saisonniers refont leur apparition, avec le rhume en tête de la liste. Mais comment s’en protéger ? Certains recommandent de bien se couvrir, tandis que d’autres comptent sur la vitamine C. Voici ce qu’il faut savoir.

La vitamine C est un puissant antioxydant qui a pour but de protéger les cellules contre les composés instables et nocifs issus des toxines et de la pollution. Elle favorise l’absorption du fer et intervient dans la production de collagène, ce qui en fait un atout pour la santé, a expliqué Daniel M. Davis, directeur du département des sciences de la vie à l’Imperial College London.

Cependant, il a nuancé son efficacité contre le rhume. «L’idée selon laquelle prendre de fortes doses de vitamine C, ou boire beaucoup de jus d’orange, permettrait de prévenir un rhume ou d’en accélérer la guérison est un mythe», a-t-il déclaré.

La vitamine D, la vraie solution ?

Auprès de nos confrères britanniques du Guardian, Daniel M. Davis a expliqué que la croyance populaire selon laquelle la vitamine C permet de prévenir ou de soigner le rhume a perduré «presque uniquement en raison de l’opinion véhiculée par un seul homme : Linus Pauling».

Double lauréat du prix Nobel et l’un des chimistes les plus influents du XXᵉ siècle, Pauling a largement contribué à notre compréhension des vitamines. Cependant, il a largement exagéré les effets bénéfiques de la vitamine C. Son ouvrage, publié en 1970, Vitamin C and the Common Cold (La vitamine C et le rhume), a été un best-seller, suscitant une telle demande que de nouvelles usines ont été construites pour répondre à la production de compléments alimentaires.

En réalité, des études ont montré que les personnes prenant des compléments de vitamine C sont tout aussi susceptibles d’attraper un rhume que celles qui n’en prennent pas. Si la supplémentation peut réduire légèrement la durée des symptômes, d’environ 8% chez les adultes, son effet reste modeste. «Il est également difficile d’interpréter ces données», a expliqué Davis, «car les personnes qui prennent régulièrement de fortes doses de vitamine C sont souvent plus attentives à leur santé en général.»

Ainsi, il a recommandé de se concentrer sur la vitamine D pour renforcer les défenses de l’organisme, dont l’importance pour la santé immunitaire est beaucoup plus clairement établie. Cette vitamine est principalement produite grâce à l’exposition au soleil entre mars et octobre, mais le NHS suggère que, pendant l’hiver, il peut être judicieux de la prendre sous forme de complément alimentaire. Votre médecin généraliste peut également la prescrire sous forme d’ampoules à boire.