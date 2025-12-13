«Plus de 200 enfants» : pourquoi un donneur de sperme peut-il avoir des centaines de descendants ?

Suite à une enquête réalisée au Royaume-Uni, il a été découvert qu'un donneur de sperme avait aidé à concevoir près de 200 enfants. Une remise en perspective du don, de ses dérives, mais surtout de son organisation.

Papa de 200 enfants. Le média britannique BBC a partagé, ce jeudi, une enquête où il a été découvert qu'un donneur de sperme possédait un gène cancérigène, augmentant considérablement le risque de cancer. L'individu aurait été donneur à partir de 2005 et son sperme aurait été utilisé pendant près de 17 ans.

Après cette découverte, le sperme du donneur a immédiatement été retiré de la circulation. Ainsi, il a été nécessaire d'informer les familles et les enfants liés à cet homme. Pas moins de 197 enfants ont été retrouvés, mais ce chiffre ne serait donc pas définitif puisque certaines données n'ont pas encore pu être obtenues.

Comment peut-on avoir 197 enfants dans 14 pays ?

Cette annonce a fait trembler le marché du don de sperme européen. Un secteur qui représentera plus de 2 milliards d'euros d'ici à 2033. Puisqu'en effet, de nombreux facteurs entrent en compte dans ce milieu et la récolte des bons donneurs est optimisée au maximum pour répondre à une demande grandissante.

L'homme au près de 200 enfants a permis la naissance de ses progénitures dans près de 14 pays. Son sperme a été utilisé dans plus de 67 cliniques de fertilité. Des chiffres qui donnent le vertige, mais qui sont assez représentatifs de cette industrie.

En effet, il est facile de penser que tout homme, fertile et en bonne santé puisse faire des dons. Cependant, cela ne fonctionne pas aussi simplement. Dans les faits, moins de 5% des volontaires qui se présentent correspondent aux critères. De surcroît, le nombre de donneurs reste peu élevé, rien qu'en France, seulement 627 hommes ont fait don de leur sperme en 2023, selon l'Agence de la biomédecine.

Le nombre de spermatozoïdes, leur mobilité, la morphologie, mais également un test de congélation et de stockage sont réalisés. Alors, il est possible qu'un homme fertile, qui a déjà eu plusieurs enfants, ne puisse pas être apte à faire des dons de sperme.

Étant donné qu'il ne suffit que d'un seul spermatozoïde pour féconder un ovule et qu'une éjaculation contient des dizaines de millions de spermatozoïdes, il est donc possible d'engendrer des millions d'enfants «facilement», pour les donneurs sélectionnés car, la période de don peut durer plusieurs mois pour une à deux récoltes par semaine.

Un partage des profils à l'échelle européenne

En effet, les personnes souhaitant bénéficier des dons de sperme peuvent choisir un ou plusieurs profils de donneurs. Par exemple, pour un couple hétérosexuel où l'homme n'est pas fertile, il leur est possible de choisir un donneur possédant des similitudes avec le futur papa. Comme une préférence pour la couleur des cheveux, des yeux, de la peau, mais également par rapport au métier...

Grâce à cela, certains profils sont bien plus demandés que d'autres. Ainsi, le Danemark abrite certaines des plus grandes banques de sperme au monde, réputées pour des «bébés vikings». La banque de sperme Cryos International affirme vendre des fioles de 0.5ml entre 100 et 1.000 € dans de nombreux pays européens.

Cependant, ce partage amène de nombreuses problématiques, comme la consanguinité entre deux demi-frères et sœurs, le nombre d'enfants indécent provenant du même donneur, ou encore, comme dans ce cas de figure, la propagation de gènes cancérigènes ou de maladies non détectées.

Ainsi, plusieurs autorités ont demandé aux instances médicales européennes de limiter la circulation, de réduire le nombre d'enfants conçus par donneur… Des règles qui pourraient être difficiles à mettre en pratique, mais qui pourraient éviter ce genre de situation.