Consommation de drogues en Europe : cocaïne, cannabis, MDMA… voici les pays les plus concernés, selon cette étude

Le 5 décembre dernier, la Commission européenne a dévoilé une nouvelle stratégie en matière de drogues, accompagnée d’un plan d’action ciblant le trafic. Tour d'horizon des pays les plus concernés par l'usage des principales drogues qui circulent en Europe.

Des chiffres inquiétants. Selon les dernières estimations, près de 90 millions de personnes âgées de 15 à 64 ans ont déjà consommé du cannabis, 17,2 millions de la cocaïne et 14,1 millions de l’ecstasy (MDMA). Une problématique majeure de santé publique à laquelle l’Union européenne tente de répondre par une stratégie renforcée.

La Commission européenne a présenté, le 5 décembre dernier, un plan d’action en matière de drogues ciblant notamment le trafic. L’objectif est d’apporter une réponse coordonnée aux enjeux sécuritaires, sanitaires, sociaux et environnementaux liés à la production, à la circulation et à la consommation de substances illicites.

En 2023, environ 7.500 décès liés aux drogues ont été recensés dans l’Union européenne, soit un taux de 24,7 morts par million d’habitants âgés de 15 à 64 ans. Mais qui consomme le plus en Europe ?

le Cannabis

Le cannabis demeure, de loin, la substance la plus consommée sur le continent, indépendamment des cadres juridiques nationaux, qu’il soit interdit, dépénalisé ou autorisé. Plus d’un adulte sur quatre en Europe, soit environ 90 millions de personnes, en a déjà fait usage au cours de sa vie.

La France arrive en tête, avec 50,4 % des adultes concernés, devant l’Espagne (43,7 %) et le Danemark (37,6 %). Chez les jeunes Européens âgés de 15 à 34 ans, près de 15,5 millions déclarent avoir consommé du cannabis au cours de l’année écoulée, soit plus d’un sur sept. Les niveaux varient fortement selon les pays, allant de 3,4 % en Hongrie à 21,5 % en Italie.

Globalement, la consommation apparaît plus répandue en Europe de l’Ouest et du Nord qu’à l’Est.

la Cocaïne

La cocaïne constitue la deuxième drogue la plus consommée dans l’UE. Près de 2,7 millions de jeunes adultes en auraient pris au moins une fois au cours de l’année passée. Le rapport 2025 de l’Agence européenne pour les drogues fait état d’un nouveau record de saisies, avec 419 tonnes interceptées en 2023, pour la septième année consécutive.

Les usages varient sensiblement d’un État membre à l’autre. En termes de consommation au cours de la vie chez les 15-64 ans, l’Espagne affiche les taux les plus élevés (13,3 %), suivie de la France et du Danemark (9,4 %). À l’inverse, la Pologne (1,5 %) et Malte (0,5 %) enregistrent les niveaux les plus faibles.

la MDMA et les amphétamines

Selon l’Enquête européenne en ligne sur les drogues 2024, menée auprès de consommateurs, la MDMA figure parmi les substances les plus fréquemment utilisées.

Environ 4,1 % des Européens âgés de 15 à 64 ans déclarent avoir consommé des amphétamines au cours de leur vie, avec des pics observés en Estonie (8 %) et au Danemark (7,9 %). Parmi les jeunes, 1,6 % en ont pris au cours des douze derniers mois, une proportion qui atteint 5,1 % en Estonie.

L’ecstasy (MDMA) connaît également une progression. Plus de 5 % des Européens y ont déjà eu recours, tandis que 2,6 % des 15-34 ans en ont consommé récemment. Les niveaux les plus élevés chez les jeunes sont relevés aux Pays-Bas (9,3 %) et en République tchèque (6,6 %).