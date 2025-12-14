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Grippe : qu'est-ce que le «sous-clade K», à l'origine de l'épidémie ?

Santé publique France recommande toujours vivement la vaccination. [Adobe Stock]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le
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Depuis mercredi 10 décembre, l'ensemble de la France ainsi que Mayotte, à l'exception de la Corse et des autres départements d'outre-mer, est placé en phase épidémique pour la grippe par Santé publique France. Le nombre de cas grimpe avec pour cause l'apparition d'un variant particulièrement virulent : le sous-clade K. 

Le virus de la grippe s'est emparé de l'Hexagone cette semaine, faisant passer le territoire en phase épidémique. Les virus de type A prédominent largement, avec une proportion du sous-type A (H3N2) légèrement supérieure à celle du sous-type A (H1N1). «Parmi les virus grippaux séquencés depuis fin septembre, le sous-clade K est majoritaire pour le sous-type A (H3N2)», explique Santé publique France dans un rapport.

À l'approche des Fêtes, les médecins se montrent particulièrement inquiets. La version du virus qui circule a subi des mutations génétiques majeures qui faciliteraient la propagation du virus au sein de la population. Baptisé «sous-clade K», cette version du virus a déjà causé une flambée au Royaume-Unis, quelques mois avant la période habituelle. Ce variant provoquerait des grippes plus sévères que le virus H1N1. L'apparition de mutations telles que le sous-clade K facilitent l'épidémie et pourraient permettre au virus d'échapper à l'immunité des vaccins.

Une vaccination qui reste nécéssaire 

Le sous-clade K devrait être majoritaire en Amérique du Nord et en France pendant les fêtes, une période propice à la propagation de la grippe. 

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Pour l'heure, Santé publique France recommande toujours vivement la vaccination. Jeudi 11 décembre, le gouvernement a rappelé que plus de deux millions de doses étaient toujours disponibles, notamment en Pharmacie. Elle est toujours recommandées pour les personnes de plus de 65 ans, les personnes immunodéprimées, les femmes enceintes, les personnes atteintes de maladies chroniques, les résidents d'EHPAD et les professionnels de santé. 

Santé publiqueGrippe

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