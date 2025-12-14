Soumission chimique : des analyses médicales permettant de détecter les cas seront remboursées dès 2026

A compter du 1er janvier 2026 et pour une durée expérimentale de trois ans, des analyses médicales permettant de détecter une soumission chimique seront remboursées par l'Assurance maladie en Ile-de-France, dans les Hauts-de-France et dans les Pays de la Loire.

Une mesure prévue dans le PFLSS. Selon un décret publié ce samedi au Journal officiel, des analyses médicales permettant de détecter une soumission chimique seront remboursées par l'Assurance maladie à compter du 1er janvier.

Ce remboursement s’inscrit dans le cadre d’une expérimentation qui sera menée pendant trois ans dans les régions d'Ile-de-France, des Hauts-de-France et des Pays de la Loire.

Découlant de l'article 68 de la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2025, ce décret daté du 11 décembre fixe les modalités du remboursement des «tests et analyses permettant de détecter un état de soumission chimique».

Pour rappel, la soumission chimique consiste à administrer à des fins criminelles des substances psychoactives à l'insu d'une victime ou sous la menace, pour commettre un crime ou un délit. Un procédé largement médiatisé cette année dans le cadre de l'affaire des viols de Mazan, dont Gisèle Pelicot a été la victime.

Prise en charge même sans plainte

Le décret prévoit dans le détail la «prise en charge, sur prescription médicale, des examens de biologie médicale permettant de détecter les substances impliquées» et «définit un parcours patient» permettant d'utiliser les résultats pour déposer plainte dans trois régions, et «prochainement en Guadeloupe».

Ces analyses seront prises en charge par la Sécu même si la victime ne dépose pas de plainte. Dans un communiqué, la ministre de la Santé, Stéphanie Rist, a indiqué que cette mesure de non-obligation permettra de lever un «obstacle» pour «accéder aux soins et aux preuves médicales», ajoutant que «la protection des victimes passe avant tout».

Ces examens regroupent le «prélèvement sanguin et urinaire», ainsi qu'un «prélèvement de cheveux, lorsque la consultation a lieu plus de 5 jours suivant les faits donnant lieu à prescription ou si la situation clinique le nécessite», a précisé le décret.

Éthanol, stupéfiants (cannabinoïdes, amphétaminiques, cocaïne, opiacés et métabolites), médicaments psychoactifs sédatifs (GHB, hypnotiques, anxiolytiques, neuroleptiques sédatifs et antihistaminiques) seront recherchés, est-il détaillé.

Lors de la consultation, le médecin prescrivant ces analyses, nommées «Protocole SC» communiquera au patient les coordonnées du centre de référence sur les agressions facilitées par les substances et l'invitera à s'y rendre.

Des laboratoires biologiques spécialisés

Le médecin devra remettre au patient trois documents : une «note d'information», un «formulaire de consentement», dont «la signature n'est pas obligatoire pour la prise en charge du patient», et une «fiche de liaison».

Dans les trois régions où sera menée l'expérimentation, tout laboratoire de biologie médicale «accueillant un patient muni d'une prescription médicale comportant la mention ‘Protocole SC’» devra adresser les prélèvements réalisés pour analyse à l'un des laboratoires de biologie médicale spécialisés listés dans l'arrêté : le CHU de Lille, celui de Nantes et le CHU Raymond Poincaré à Garches (Hauts-de-Seine).

Si le patient y consent, une copie des résultats et la fiche de liaison seront transmises au centre de référence sur les agressions facilitées par les substances de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris.

Tout «cas grave de pharmacodépendance, d'abus ou d'usage détourné d'une substance, plante, médicament ou autre produit» sera immédiatement signalé par le médecin au centre d'évaluation et d'information sur la pharmacodépendance de son territoire, stipule le décret.

«Six mois avant le terme» de l'expérimentation, un rapport d'évaluation permettra au Parlement de se prononcer sur son éventuelle généralisation.