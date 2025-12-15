Les nouveaux autotests «Covid-Grippe» sont disponibles en pharmacie depuis ce lundi

Alors que l'épidémie de grippe bat son plein en France, un nouveau test «Covid-Grippe» est disponible dans les pharmacies françaises depuis ce lundi.

Utile en cette période hivernale. Alors que toutes les régions françaises sont en alerte rouge face à l'épidémie de grippe, les pharmacies françaises ont vu arriver de nouveaux autotests ce lundi. Ils ont la particularité de permettre la détection du Covid... et de la grippe grâce à un seul échantillon nasal.

Ils sont mis en vente à partir de ce lundi et ont également l'avantage de pouvoir être utilisés par les enfants. «Spécialement conçu pour l'adulte et l'enfant dès l'âge de 1 mois. Ce test est sécurisé grâce à la dosette de tampon intégrée, sans risque d'ingestion ou de projection sur la peau. Il est également équipé d'une éponge de prélèvement pour éviter le risque de perforation de la cloison nasale».

Ils ont également l'avantage d'être rapides : «Ce qui est intéressant avec ces autotests : ils sont fait avec des tampons. On peut les utiliser à partir d'un mois, ça ne fait pas mal du tout, c'est très rapide. Vous avez le résultat en quinze minutes», a expliqué Brigitte Milhau dans sa chronique Santé ce lundi sur CNEWS.

un doute sur la fiabilité

Selon AZZ, qui a mis au point le test, la fiabilité de leur produit est de 98,9%. D'autres sont moins affirmatifs : «Est-ce que c'est fiable ou non ? La Haute autorité de Santé émet de sacrées réserves. Pour le Covid, ce serait assez fiable, pour la grippe moins», a tempéré notre experte santé.

«Quand c'est positif, on peut dire qu'on l'a. Mais quand c'est négatif, on ne peut pas affirmer qu'on ne l'a pas», a-t-elle ajouté.

Malgré les réticences à propos de la fiabilité du test, Brigitte Milhau a déclaré qu'il était intéressant d'en avoir chez soi : «Comme ça, dès l'apparition des premiers symptômes, vous faites votre autotest et vous savez tout de suite. Parce que des traitements existent, des anti-viraux mais pour qu'ils soient efficaces, il faut les prendre tout de suite», a-t-elle expliqué dans sa chronique.