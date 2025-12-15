Voici la meilleure place à prendre dans l'avion pour ne pas tomber malade, selon un médecin

La fin d'année est souvent synonyme de vacances et donc de voyage. Pour éviter que ces déplacements ne soient source de contamination, voici plusieurs conseils à suivre, notamment en matière de sélection de place.

Une période de grande vulnérabilité. Que ce soit dans un avion ou dans un train, la proximité avec d'autres passagers et le manque de renouvellement de l'air augmente les risques d'infection pathologique. Le choix de son siège devient alors primordial.

Comme le confie le docteur Neha Pathak auprès du New York Post, toutes les places ne se valent pas dans un avion. Après avoir rappelé que «la plupart des maladies respiratoires comme les rhumes ou le Covid-19 se répandent dans l'air et via des contacts proches et non depuis les accoudoirs ou bien les tablettes», la médecin a expliqué que la place, côté hublot, la plus loin des toilettes était la moins exposée aux maladies dans un avion.

Le secret : «moins de contacts avec autrui»

«Ainsi, vous compterez moins des personnes passant autour de vous, moins d'exposition au traffic du couloir comme sur l'aile et de manière générale, moins de contacts avec autrui», explique-t-elle simplement.

Une étude de 2018 révélait quant à elle qu'un passager situé à une place ou deux d'un autre voyageur malade avait 80% de risques de sortir malade de son vol par rapport à n'importe quel autre personne ayant embarquée dans le même avion.

Preuve que le contact est décisif dans cette transmission : la même étude met en lumière que pour un passager atteint de pathologie, on compte en moyenne 0,7 autre voyageur contaminé à l'issue du vol. Mais pour chaque membre de l'équipage malade, ce sont en moyenne 4,6 voyageurs additionnels qui sont contaminés.

La médecin rappelle également que «les mains jouent un rôle clé et que si elles sont lavées régulièrement et qu'on s'assure d'éviter de toucher des zones du corps comme la tête, les risques de contamination sont largement limitées».