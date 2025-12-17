Santé : voici 5 signaux digestifs à ne pas négliger après 45 ans

Après 45 ans, l’organisme est plus exposé à certaines maladies. L'appareil digestif subit, lui aussi, les conséquences de l'âge. Certains signaux peuvent masquer des pathologies graves et les ignorer serait prendre un risque avec sa santé. Voici les symptômes à surveiller pour agir vite et bien.

La quarantaine marque une étape clé dans l’évolution de notre système digestif. Ce dernier évolue avec l’âge et après 45 ans, le risque de maladies inflammatoires chroniques de l’intestin comme la maladie de Crohn ou encore des cancers digestifs, augmentent.

Parmi ces maladies figure le cancer colorectal. Et contrairement aux idées reçues, ce dernier ainsi que toutes les maladies digestives ne débutent pas toujours par de fortes douleurs. Ces dernières sont même souvent silencieuses. D’ailleurs les spécialistes alertent sur le fait que ces symptômes sont souvent banalisés, attribués à tort à un stress ou à une mauvaise alimentation.

Ne pas les ignorer et savoir les détecter avant de consulter est primordial. Mais rassurez-vous, de nombreux symptômes peuvent vous mettre la puce à l’oreille.

Constipation, diarrhée ou douleurs abdominales

Un changement durable du transit, comme une constipation durable ou bien une diarrhée qui ne passe pas, peut être un signal d’alerte important. De plus, la fondation ARC avertit qu’une douleur abdominale par des ballonnements ou bien des crampes, surtout si cette dernière s’accompagne de vomissements, peuvent signaler une occlusion intestinale, un blocage partiel ou complet de l’intestin grêle ou du côlon.

Des selles anormales et de fausses envies d’aller aux toilettes

La forme de vos selles peut être aussi un indicateur, surtout si ces dernières sont en forme de «ruban» ou de «crayon». Cela peut avertir d'un rétrécissement du côlon ou du rectum, souvent causé par une tumeur. Cette anomalie peut s’accompagner d’une sensation persistante de besoin d’aller aux toilettes et quelquefois sans résultat, c’est ce qu’on appelle un «ténesme». Selon les spécialistes de l’Hôpital Saint Antoine, ces symptômes sont souvent liés à une lésion ou une tumeur située dans la partie basse du rectum, irritant les terminaisons nerveuses locales.

Des saignements anaux

D’ailleurs la présence de sang dans les selles doit être prise au sérieux également et nécessite une consultation médicale. Que ces saignements soient rouge vif, foncé ou minime, l’erreur serait de penser que cette anomalie est due à des hémorroïdes. Selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS), cela peut indiquer la présence de polypes ou bien même d’un cancer colorectal.

Une fatigue inexpliquée

Si vous vous sentez fatigués et que vous voyez votre teint devenir pâle devant votre miroir, cela peut être les prémices d’une anémie ferriprive, autrement dit une carence en fer. Cette dernière, souvent due à des microsaignements digestifs, invisibles à l’œil nu et qui conduisent à une diminution des globules rouges, est l’un des symptômes du cancer colorectal les plus durs à repérer. Dans cette situation, un bilan sanguin est donc fortement conseillé.

Amaigrissement involontaire et fièvre persistante

Une perte de poids est souvent perçue positivement. Mais lorsqu’elle survient sans explication, c’est-à-dire sans modification de son régime alimentaire ou de son activité physique, il s’agit surtout d’un signe à ne pas négliger. Cet amaigrissement peut résulter d'une malabsorption des nutriments due à une inflammation digestive. L’apparition concomitante d’une fièvre légère mais persistante peut prévenir d’une pathologie évolutive.