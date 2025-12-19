«Elle n’a reçu aucun soin» : ignorée par les employés de la maison de retraite, une femme de 81 ans retrouvée avec des nécroses infestées de larves

Une résidante octogénaire de la maison de retraite Silverpark, souffrant de douleurs depuis des mois, a été transportée à l'hôpital par sa fille, où elle a découvert une infection bactérienne sévère ainsi qu’une nécrose des tissus sous les pieds. Le personnel est accusé d'avoir ignoré son cas.

Un désintérêt aux conséquences terribles. Une suédoise de 81 ans, placée en maison de retraite à Silverpark, se plaignait depuis plusieurs mois de douleurs. Mais le personnel a toujours fermé les yeux sur son cas. Lors de l'une de ses visites, la fille de cette patiente a été alertée par une odeur nauséabonde dans la chambre de sa mère.

L'odeur ne provenait pas des sanitaires, du sol ou encore du linge sale de la retraitée, mais bien de ses jambes, raconte-t-elle dans les colonnes de Aftonbladet, le quotidien scandinave le plus lu, dans un article publié le 17 décembre. Cette dernière, inquiète pour sa mère, a demandé au personnel de lui retirer les bandages de ses jambes, pour y découvrir... des plaies purulentes infectées de larves.

Un dossier médical incomplet

La retraitée a rapidement été transportée à l'hôpital, où les médecins lui ont diagnostiqué une infection bactérienne sévère ainsi qu’une nécrose des tissus sous les pieds. «Ma mère n'a reçu aucun soin», déplore la fille de la patiente. En plus d'être accusé d'avoir ignoré les douleurs de leur résidente, l'établissement aurait mal rempli son dossier médical, celui-ci étant incomplet.

L'établissement nie les faits. «Il est impossible qu'une de nos résidentes puisse avoir une plaie purulente sans avoir reçu de soins dans notre établissement. Nos patients voient des médecins au moins une fois par semaine», affirme Ulrika Wall, directrice des opérations à Silverpark.

Des drames répétés

Une version contestée par certains membres du personnel, qui ont tenu à prendre la parole dans le journal Aftonbladet. Le personnel de Silverpark aurait alerté la hiérarchie sur les problèmes de santé de la patiente mais ces derniers auraient refusé. Une enquête a donc été ouverte.

Ce drame ne serait apparemment pas le premier dans les établissements Vardaga. Les membres du personnel avaient déjà découvert des situations similaires chez d'autres patients. Il y en a un qui aurait eu les jambes remplies de plaies couvertes de larves et d'asticots. Le problème aurait été remonté aux supérieurs, qui leurs auraient demandé de simplement nettoyer le patient et de garder le secret sur cet incident.

Certains avaient visiblement anticipé le coup en prenant une photographie des jambes et en la partageant sur l'espace de travail en ligne, mais celle-ci aurait rapidement été retirée, selon les témoignages de quelque personnels. Un autre cas, encore plus tragique, a également été remonté. Un patient serait décédé des suites de plaies jamais soignées.

Malgré ces drames répétés, ces signalements ne permettraient pas d'aboutir à des poursuites. «Il faut en effet une négligence assez grave pour que cela soit considéré comme un délit», explique la procureure Lotta Karlsson, chargée de l'enquête.