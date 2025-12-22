Intoxication alimentaire : pourquoi certains aliments rendent malades… et les gestes simples pour s’en protéger

L'intoxication alimentaire survient plus souvent qu'on ne le croit. A l'approche des fêtes de fin d'année, voici pourquoi certains aliments rendent malades lorsque certains gestes simples permettent de s'en protéger.

Des petits gestes valent mieux que de grands maux. L'intoxication alimentaire est une maladie infectieuse et accidentelle. Elle survient lors de l'ingestion de nourritures ou de boissons contaminées. De nombreuses bactéries peuvent causer ces troubles digestifs.

Diarrhée, vomissements, nausées, fièvre, maux de tête ou encore crampes abdominales sont les multiples symptômes de cette maladie. La plupart du temps, les intoxications sont bénignes et durent seulement quelques jours. Cependant, les jeunes enfants, les personnes âgées ou les femmes enceintes peuvent contracter une infection plus grave.

Une multitude de bactéries

Chaque bactérie, virus ou toxine agit différemment sur le corps. «Certaines bactéries, comme Bacillus cereus (présent dans le riz réchauffé), produisent des toxines avant même que l'aliment ne soit ingéré, ce qui peut provoquer des symptômes tels que des vomissements en quelques heures», détaille le Docteur Masarat Jilani, spécialiste du Service national de santé britannique dans les colonnes du Guardian.

Il ajoute : «D'autres bactéries, comme Salmonella et Escherichia coli, agissent après l'ingestion et provoquent souvent des symptômes plus durables en raison d'une inflammation intestinale».

De son côté, l'infectiologue, la docteure Emma Doughty explique : «Les bactéries Campylobacter jejuni, souvent présentes dans la volaille, ont une forme spiralée et se frayent un chemin à travers la paroi intestinale. C'est différent, par exemple, d'Escherichia coli shigatoxigène, qui sécrète des toxines Shiga. Les deux provoquent des maladies telles qu'une inflammation intestinale et des diarrhées».

Lavage des mains, soins de conservation...

De nombreux conseils sont à respecter à la maison afin d'éviter toute intoxication. Le lavage de mains est absolument essentiel dans toute la préparation culinaire, mais également avant chaque repas. Chaque aliment doit aussi être soigneusement inspecté, avant toute préparation ou dégustation.

Les températures de conservation sont aussi très importantes. Il faut impérativement éviter de congeler un aliment décongelé auparavant. Mais aussi, placer au réfrigérateur des plats cuisinés dans les deux heures après leur cuisson est essentiel.

Comme le détaille le gouvernement québécois, utiliser une planche à découper différente pour les viandes crues et les légumes, par exemple, est bienvenue. Où alors, il serait essentiel de nettoyer soigneusement celle-ci afin d'éviter les contagions de bactéries.

Plusieurs aliments sont à consommer avec attention, les huitres entre autres avaient causé une large épidémie de gastro-entérite au cours des fêtes de fin d'année 2023. La Nouvelle-Aquitaine avait largement été contaminée par un norovirus, présent dans les coquillages du Bassin d'Arcachon et du banc d'Arguin.

Les champignons, les abats, le poulet congelé, la viande crue (tartare, sushi), mais également la viande hachée ou le gibier sauvage sont des aliments à consommer avec grande attention. Chacun d'entre eux peut être contaminé si ils ne sont pas correctement préparés et cuisinés.