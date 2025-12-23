«De plus en plus de cas chez les jeunes» : quelles sont les causes principales de la maladie de la goutte ?

Habituellement considérée comme une maladie qui touche les personnes âgées, la goutte est pourtant de plus en plus présente chez les moins de 40 ans. Les cas chez les 15-39 ans ont augmenté de 62% en trente ans.

La probabilité de tomber malade de la goutte augmente avec l’âge en général. Elle est en effet trois fois plus fréquente après 65 ans. Mais de nos jours, les 15-39 ans représentent un cas sur six.

La goutte est une forme d’arthrite inflammatoire, qui se manifestent par des crises de douleur au niveau du gros orteil. Il gonfle, devient rouge, chaud et sensible. Sans traitement, cela peut déformer les articulations, causer des calculs rénaux, voire des infarctus.

La maladie se déclenche à cause d’une accumulation de cristaux d’urate, un sel produit par notre corps dans l’acide urique. La quantité d'acide augmente avec la consommation d’alcool, de boissons sucrées, de viande rouge, de moules et de poissons (thon, anchois, hareng). Une alimentation basée sur ces éléments favorise donc la goutte.

Il existe aussi des prédispositions génétiques dans certaines familles. La maladie est déclenchée par un défaut d’élimination de l’acide urique dans 90% des cas, ce qui est lié à des mutations génétiques.

La goutte peut aussi être favorisée par un renouvellement accéléré des cellules. Cela arrive dans des cas de cancer du sang ou de psoriasis. Des médicaments peuvent aussi être mis en cause, comme les diurétiques, qui diminuent l’élimination de l’acide urique par les reins.

L’insuffisance rénale est ainsi souvent liée, mais aussi bien d’autres maladies chroniques. Ainsi, on observe une forte corrélation avec l’hypertension artérielle, le diabète et l’obésité.

Quand on ajoute cela aux habitudes alimentaires, rien d’étonnant alors à voir que les personnes les plus touchées par la maladie vivent dans des régions de la planète à revenus élevés, principalement en Amérique du Nord. D’après des chercheurs chinois, la maladie devrait continuer à progresser parmi les jeunes au moins jusqu’en 2035.