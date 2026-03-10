«Près d'un malade chronique sur deux» : trop de patients «décrochent» de leur traitement, selon des experts

Selon une étude, près d’un patient atteint de maladie chronique sur deux ne suit pas correctement son traitement. Un phénomène massif qui inquiète les professionnels de santé, en raison de ses lourdes conséquences pour les malades comme pour le système de santé.

Un traitement prescrit, mais pas toujours pris. 42 % des patients sous médication de longue durée déclarent «avoir déjà oublié ou interrompu une prise» dans l'année écoulée, selon une étude OpinionWay, publiée ce lundi 9 mars et réalisée pour le salon Medintechs, dédié à l'innovation en santé.

«Le patient ne prend pas tous les jours ses médicaments, fait un break le week-end, prend la moitié de la dose, ou oublie régulièrement» a expliqué lors d'une conférence de presse Gérard Friedlander, professeur émérite à l'Université Paris-Cité.

Pour ce dernier «les conséquences sanitaires sont catastrophiques». «C'est plus de ré-hospitalisations», «plus d'aggravations», «de rechutes», et pour le système de santé «un coût majeur», a-t-il souligné.

Un problème de santé publique aux causes multiples

Le phénomène concerne de nombreuses pathologies, notamment les maladies cardiovasculaires, Alzheimer, Parkinson ou encore certains cancers.

Chez les patients souffrant d’hypertension artérielle, «20% ne vont pas acheter la première prescription», souvent sans prévenir leur médecin, qui dispose d'outils pour «détecter la non-observance» du traitement (analyses d'urine, des cheveux...) a témoigné Michel Azizi, cardiologue spécialiste à l'Hôpital Georges-Pompidou.

Plusieurs facteurs expliquent ces abandons. Les spécialistes pointent notamment un «manque de temps des médecins» pour «expliquer la maladie», une perte de confiance du patient, mais aussi la «complexité» de certains traitements qui nécessitent parfois d'avaler une dizaine de comprimés quotidiens, a souligné le Dr Mario Di Palma, oncologue à l'hôpital Gustave Roussy.

Les effets secondaires comme les vomissements ou certaines douleurs peuvent également jouer un rôle.

Comment éviter que les patients décrochent ?

Pour améliorer l’adhésion aux traitements, les experts plaident pour un meilleur accompagnement des patients. Pour Jean-François Thébaut, vice-président de la Fédération française des diabétiques, celui-ci doit passer notamment par un «un dialogue important prolongé» notamment lors de séances «d'éducation thérapeutique» difficilement accessibles, réservées en diabétologie «aux cas les plus graves».

Ce dernier «attend beaucoup» du «nouveau statut de pré-ALD» (affection longue durée), prévu par le budget de la Sécu 2026, qui doit permettre des prises en charge «avant cette aggravation».

D’autres pistes ont également été évoquées, comme le recours aux outils numériques. Ces derniers, avec l’aide des professionnels paramédicaux, permettraient de suivre le patient, d'évaluer les effets secondaires, ou «envoyer des rappels» par SMS au moment de prendre son comprimé.

L'industrie pharmaceutique, les soignants et les associations doivent «travailler ensemble», ont ainsi plaidé les intervenants, appelant aussi à développer de nouvelles mises en forme et modes d'administration des médicaments, à l'image de la PrEP, traitement préventif contre le VIH aujourd'hui administrable via deux injections annuelles.