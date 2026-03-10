Santé : les médicaments contre l'acné peuvent-ils vraiment affiner le nez comme l'affirment certains sur TikTok ?

Relayée par la star américaine Kendall Jenner, une rumeur prend de l'ampleur dernièrement sur TikTok : les médicaments contre l'acné affineraient le nez. Une affirmation fallacieuse, qui pourrait s'avérer dangereuse.

Une rumeur qui comporte des risques. Connus sous le nom de Roaccutane, Curacné, Procuta ou encore Contracné, les médicaments contre l'acné sont prescrits à des milliers de Français chaque année. Depuis quelques jours, une rumeur a enflé sur le réseau social TikTok, la prise de ces médicaments permettraient d'affiner le nez.

Une affirmation qui semble insensée mais qui a pris une importante ampleur à l'internationale après une déclaration de la star américaine Kendall Jenner, confirmant la thèse lors d'un podcast : «J’ai utilisé Roaccutane pour mon acné. Et il y a cette rumeur sur TikTok selon laquelle Roaccutane affine le nez. Et je vous jure que c’est vrai !», a déclaré l'influenceuse suivie par plus de 280 millions de personnes sur Instagram.

un médicament dangereux

Spécialiste santé pour CNEWS, le docteur Brigitte Milhau a évoqué la rumeur expliquant la provenance de cette thèse et mettant en garde sur les dangers de ce type de médicament : «Une acné, c'est quand les boutons sécrètent trop de sébum avec un problème au niveau des glandes donc ce médicament va être utilisé, que ce soit Roaccutane ou un autre, afin d'assécher les glandes. Par la même occasion, cela va assécher la peau et l'affiner donc le nez peut paraître plus fin mais ça ne touche ni le cartilage ni les os propres du nez ni rien du tout. Ça ne va pas toucher à la forme du nez», a déclaré l'experte santé.

L'affinement du nez à la suite de la prise de médicaments contre l'acné n'est donc qu'un leurre engendré par l'assèchement des glandes présentes sur le nez.

Brigitte Milhau a également tenu à mettre en garde sur la prise de ces médicaments, qui doit impérativement être supervisée par un médecin : «Surtout, ce sont des médicaments qui sont dangereux et qui ont de nombreux effets secondaires, ça assèche toutes les glandes, ça fait peler les mains, parfois ça assèche la bouche et ça peut même donner des crevasses autour des lèvres donc en plus c'est hyper dangereux, il ne faut pas le prendre à la rigolade. Nous quand on le prescrit pour de l'acné, on fait très très attention», a alerté le médecin.

Le médicament est notamment connu pour être très dangereux pour les femmes enceintes puisqu'il «peut entraîner des fausses couches, des malformations des bébés», a rappelé Brigitte Milhau pour CNEWS.