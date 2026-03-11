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Rappel de tétines pour bébé pour risque d'étouffement : voici les références concernées

Depuis le 6 mars 2026, des modèles de tétine de la marque NUK font l’objet d’un rappel en France en raison d’un risque d’étouffement [© MARTIN BUREAU / AFP]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Si vous avez récemment acheté une tétine de la marque Nuk, attention, certains font l’objet d’un rappel de produit. Voici les références en question. 

Depuis le 6 mars 2026, des modèles de tétine de la marque NUK font l’objet d’un rappel en France en raison d’un risque d’étouffement, comme l’indique le site Rappel Conso

Il s’agit des sucettes taille 3, vendues sous le nom «NUK Signature» puis «NUK First Choice Classic». Le site du gouvernement ajoute que «Les produits achetés sur le site NUK sont conditionnés et envoyés dans une boîte transparente en plastique avec deux sucettes et une cartonnette». 

Risque d'étouffement 

La téterelle en silicone, qui constitue la partie souple de la tétine, pourrait se séparer du reste du produit avec «une simple traction faible». Cela expose le jeune enfant à un risque grave d'étouffement avec la partie détachée. 

Voici les références concernées :

  • NUK BS SI3 SIGNAT DE/GB BLAU 2/BOX: 750929, 761573, 768317
  • NUK BS SI3 SIGNAT DE/GB PINK 2/BOX: 749271, 751131, 758111, 761928, 769582
  • NUK BS SI3 SIGNAT NGT DE/GB BLAU 2/BOX: 750764, 754846, 756554, 758827, 773332
  • NUK BS SI3 SIGNAT NGT DE/GB ROT 2/BOX: 752036, 753084, 758866, 760986
  • NUK FC BS SI3 CLASSIC D&N CL1 BLAU 2/BOX: 773938
  • NUK FC BS SI3 CLASSIC D&N CL1 LILA 2/BOX: 773258
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Il est recommandé de ne plus se servir de la tétine et de la détruire. Vous pouvez contacter le service consommateur au 08.05.54.23.19.

rappel de produitNourrisson

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