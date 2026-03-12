Grâce à cette double greffe inédite en France, une femme diabétique n’a plus besoin de dialyse 

En février 2025, une femme diabétique a subit une double greffe d’un rein et d’îlots pancréatiques. Depuis, elle n’est plus sous dialyse et génère elle-même sa propre insuline. Une première en France.

Une opération porteuse d'espoir. Il y a un an, une patiente atteinte d’un diabète de type 1 et d’une insuffisance rénale avancée a pu bénéficier d’une double greffe, impliquant un rein et des îlots pancréatiques. Un an plus tard, l’intervention semble être un succès : la patiente n’est plus sous dialyse et son organisme produit désormais sa propre insuline.

L'intervention s’est déroulée au CHU de Toulouse le 6 février 2025. Les équipes médicales y ont mené avec succès cette greffe simultanée de plusieurs tissus provenant d’un même donneur. Une opération complexe qui a nécessité la participation de 40 personnes.

Mais alors, pourquoi avoir décidé de réaliser cette double greffe ? Selon les informations relayées par le site Actu, la patiente, gravement malade et sous dialyse depuis plusieurs années, ne pouvait pas bénéficier d’une simple greffe : celle-ci n’aurait pas suffi à traiter l’ensemble de sa pathologie. N’étant pas non plus éligible à une greffe combinée rein-pancréas, suite à des contraintes liées à ses vaisseaux sanguins, les médecins ont donc dû imaginer une autre solution.

La solution trouvée a été de procéder en premier lieu à une greffe rénale afin de mettre fin aux dialyses, puis de réaliser une greffe d’îlots de Langerhans afin d’améliorer durablement l’équilibre glycémique de la patiente et protéger le rein transplanté en limitant le risque de récidive du diabète sur le greffon, rapporte Actu.

Une stratégie commune entre Toulouse et Montpellier

Notons que la difficulté de l’opération ne reposait pas uniquement sur son côté novateur et inédit, mais également sur le profil du donneur. Ce dernier était dit «Maastricht 3», soit décédé des suites d’un arrêt cardiaque causé par un arrêt des traitements.

La conséquence ? Les organes et les cellules ont été privés de circulation sanguine, ce qui n’arrive pas à la suite d’une mort cérébrale où les organes restent généralement irrigués. En un mot, les médecins devaient agir rapidement.

Ainsi, tandis qu’à Toulouse, les médecins réalisaient la greffe du rein, le pancréas du donneur était envoyé au CHU de Montpellier où une équipe spécialisée l’attendait. Sur place, l’équipe a isolé et préparé les îlots pancréatiques contenant les cellules du pancréas à l’origine de la production d’insuline, précisent nos confrères.

Les cellules pancréatiques ont ensuite été renvoyées au CHU de Toulouse, où elles ont été injectées à la patiente. Cette dernière a été hospitalisée pendant dix jours avant de pouvoir rentrer chez elle.