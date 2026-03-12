Listériose : 12 cas, dont 2 mortels, en lien avec des charcuteries Drôme Ardèche Tradition

Ce 12 mars, les ministères de l’Agriculture et de la Santé ont annoncé que douze personnes ont été contaminés par la listériose après avoir consommé de la charcuterie provenant de Drôme Ardèche Tradition. Deux personnes sont décédées.

Deux personnes sont décédées après avoir contracté la listériose, ont annoncé ce 12 mars les ministères de l’Agriculture et de la Santé. Au total, douze cas ont été identifiés entre septembre 2025 et janvier 2026.

Parmi eux, sept ont été signalés au mois de janvier. L’âge médian des patients est de 81 ans. Deux personnes âgées de plus de 75 ans, «présentant des comorbidités», sont décédées, précise le communiqué.

Les enquêtes alimentaires et de traçabilité réalisées par les services de l'Etat «ont conduit, le 24 février, à suspecter des produits mis sur le marché par l'établissement Drôme Ardèche Tradition», ont indiqué les ministères.

Des prélèvements ont été réalisés et les analyses «ont permis, le 10 mars, de confirmer sur un produit de cet établissement la présence d'une souche de la bactérie génétiquement similaire à celles identifiées chez les malades», confirmant ainsi «le lien entre ces cas et la consommation des produits de l'entreprise».

Rappel massif de produits

En conséquence, «un arrêté préfectoral de suspension d’activité a été pris», ont indiqué les autorités. L’entreprise Drôme Ardèche Tradition, basée à Bourg-de-Péage (Drôme), «a procédé au retrait et au rappel de tous les produits fabriqués sur le site», sous la supervision des services de l’État.

Les produits concernés sont des caillettes, des pâtés en croûte ainsi que des charcuteries cuites commercialisés entre le 17 janvier et le 28 février. Tous étaient vendus sous les noms Drôme Salaisons, Jules Courtial ou sans marque commerciale.

Pour rappel, la listériose est une infection d’origine alimentaire provoquée par la bactérie Listeria monocytogenes. En France, les cas restent rares, mais peuvent être graves : cette bactérie constitue la deuxième cause de décès d’origine alimentaire, indique l’Agence nationale de sécurité sanitaire.

Les symptômes d’une contamination par la listériose comprennent notamment des troubles digestifs de type gastro-entérite, de la fièvre et des courbatures.

Chez les personnes les plus vulnérables (nourrissons, femmes enceintes, personnes âgées ou immunodéprimées) des complications peuvent survenir, comme des méningites ou des bactériémies. Celles-ci peuvent nécessiter une hospitalisation et, dans certains cas, entraîner le décès. Chez les femmes enceintes, l’infection peut provoquer une fausse-couche, un accouchement prématuré ou la mort du fœtus.