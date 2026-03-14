Des «superbactéries» résistantes aux antibiotiques détectées dans un lac qui fournit de l'eau «potable» en Irlande du Nord

40% des Irlandais du Nord boiraient de l'eau remplie de gênes capables de créer des «superbactéries» résistantes aux antibiotiques, selon une étude du Guardian publiée le 14 mars.

«Il s'agit d'un des défis sanitaires les plus urgents, complexes et effrayants de notre époque», alerte l'organisation mondiale de la santé (OMS). Des gènes capables de créer des «superbactéries» résistantes aux antibiotiques ont été détectés dans le plus grand lac du Royaume-Uni, le Lough Neagh, qui fournit environ 40% d'eau potable en Irlande du Nord, indique une étude du Guardian paru samedi 14 mars.

Ces «superbactéries» résisteraient à des antibiotiques forts comme les Quinolones, les macrolides, les céphalosporines et les carbapénèmes, destinés à traiter les infections les plus dangereuses et parfois même mortelles. «Les carbapénèmes sont utilisés en dernier recours pour combattre des infections. Si cet antibiotique se révèle inefficace face à ces "superbactéries", alors d'autres le seront également», explique Will Gaze, professeur de microbiologie à l’université d’Exeter (Sud Ouest de l'Angleterre).

Les échantillons de ces «superbactéries» ont été retrouvés dans une zone du lac destinée à la baignade. «Si un nageur avalait 30 ml de cette eau, il serait fortement exposé à ces bactéries», alerte Will Gaze. Il est toutefois encore trop tôt pour déterminer les symptômes que cela pourrait causer.

40% des habitants boivent dans une mare fétide

Ces «superbactéries» ont été développées en raison de la quantité d'eau usée de ce lac à la superficie de 392km², qui contient notamment des marqueurs de matières fécales humaines, bovines et porcines, selon les recherches du Guardian. Plus de 20 millions de tonnes d'eaux usées non traitées se déversent chaque année dans les cours d'eau du pays, affirme le ministre de l'Agriculture, de l'Environnement et des Affaires rurales d'Irlande du Nord, Andrew Muir.

Cette pollution a provoqué l'apparition d'algues toxiques dans le Lough Neagh, qui asphyxient la faune et contribuent à la propagation des bactéries résistantes aux antibiotiques.

«40% des habitants d'Irlande du Nord boivent l'eau d'une mare fétide, remplie de bactéries», résume Andrew Muir. La Northern Ireland Water entend utiliser l'argent public pour essayer de dépolluer ce lac.

Cette découverte survient alors que les décès liés aux infections résistantes aux antibiotiques sont en hausse dans le monde entier. Près de 400 infections résistantes sont signalées chaque semaine en Angleterre, rappelle le Guardian.