Santé : cette habitude simple pourrait ralentir le vieillissement, selon une étude

Prendre un simple complément multivitaminé chaque jour pourrait ralentir légèrement le vieillissement biologique. C’est ce que suggère une étude menée auprès de personnes âgées, qui montre un effet mesurable sur certains marqueurs liés à l’âge cellulaire.

Chercheurs et amateurs de «biohacking» analysent depuis longtemps des moyens de ralentir le vieillissement et de prolonger la durée de vie en bonne santé. Si des facteurs comme la génétique, l’alimentation, le sommeil ou la gestion du stress jouent un rôle majeur, une nouvelle étude suggère qu’une habitude quotidienne très simple pourrait également avoir un effet. Selon des travaux menés par des chercheurs du centre de recherche Mass General Brigham, la prise quotidienne d’un complément multivitaminé pourrait contribuer à ralentir le vieillissement biologique chez les personnes âgées.

Un impact mesurable sur l’âge biologique

Contrairement à l’âge chronologique (le nombre d’années vécues) l’âge biologique correspond à l’état réel des cellules et des tissus de l’organisme. Il est notamment évalué grâce à des «horloges épigénétiques», qui mesurent certaines modifications de l’ADN liées au vieillissement.

Dans cette étude, les scientifiques ont analysé des échantillons sanguins provenant de 958 participants en bonne santé, âgés en moyenne de 70 ans. Les chercheurs ont comparé les données génétiques de deux groupes : l’un prenant un jus multivitaminé quotidien pendant deux ans, l’autre recevant un placebo.

Les résultats ont montré que le groupe prenant un complément multivitaminé a présenté un ralentissement statistiquement significatif du vieillissement biologique selon certains indicateurs. Au total, l’effet observé correspondrait à environ quatre mois de vieillissement biologique en moins.

Des bénéfices potentiellement plus larges

Les effets semblaient encore plus marqués chez les participants dont l’âge biologique était initialement plus élevé que leur âge réel. Les chercheurs souhaitent désormais approfondir leurs travaux afin de déterminer si ces compléments pourraient également avoir d’autres bénéfices, notamment sur les fonctions cognitives ou la prévention de certaines maladies.

Toutefois, les scientifiques appellent à la prudence. D’autres études ont déjà montré que la prise de multivitamines n’avait pas d’impact clair sur la réduction du risque de décès lié à certaines pathologies, comme les maladies cardiovasculaires ou certains cancers. Les spécialistes rappellent également que les compléments alimentaires ne remplacent pas une alimentation équilibrée.

Lorsqu’ils sont utilisés, ils sont généralement recommandés au cours d’un repas et plutôt le matin, certains nutriments, notamment les vitamines B, pouvant avoir un effet stimulant.