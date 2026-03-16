Misophonie : quel est ce trouble méconnu lié au bruit dont souffrait Bruno Salomone ?

Peu connue du grand public, la misophonie, dont souffrait l’acteur Bruno Salomone, décédé ce dimanche des suites d'une longue maladie, gênerait le quotidien de 15 % des Français.

Aucun traitement médicamenteux n’existe pour soigner ce mal. A l’image de l’acteur Bruno Salomone, mort ce dimanche des suites d’une longue maladie, de nombreux Français sont touchés par la misophonie. Afin de faire connaître ce trouble au grand public, le comédien a notamment publié en 2019 un livre sur ce sujet intitulé «Les Misophones».

Un trouble qui touche près de 15 % de la population

La misophonie représente la haine du bruit. Cela peut se comprendre facilement en décortiquant le mot, avec le mot «miso» qui signifie la haine et le mot «phonie» qui signifie le bruit.

Chez les misophones, le bruit, le plus souvent d’origine organique (mastication, reniflements, respiration, ronflements…) ou lié à des objets, crée une aversion totale qui s’accompagne de réactions physiologiques en eux. En revanche, leurs propres bruits ne les gênent pas, ils sont avant tout dérangés par certains bruits faits par les autres.

Ce trouble de la misophonie est très fréquent. Il toucherait environ 15 % de la population, selon les données relayées sur CNEWS par le docteure Brigitte Milhau.

Une piste scientifique pour expliquer la misophonie

On ne connaît pas exactement les causes de ce trouble qui provoque de vraies souffrances pour les patients qui en sont atteints. Certaines théories évoquent des bruits dérangeants pour les bébés prématurés placés dans une couveuse, alors que d’autres avancent plutôt une explication génétique.

Ces dernières années, des études menées sur des misophones grâce à des IRM fonctionnels ont permis de révéler une petite zone du cerveau au sein du cortex cingulaire antérieur, appelée «l’insula», qui s’active chez ces patients à l’écoute de ces bruits dérangeants.