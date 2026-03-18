Maladie de Charcot : voici les départements qui comptent le plus de cas, selon une étude de Santé publique France

Santé Publique France a publié une étude révélant que certains départements comptaient davantage de cas de maladies de Charcot. Ces derniers présenteraient une «surincidence» qui inquièterait grandement les scientifiques et poserait ainsi la question des causes et des conséquences sur le long terme.

La maladie de Charcot, aussi appelée Maladie du MotoNeurone, se caractérise par des faiblesses ou une perte musculaire. Elle est dégénérative et se manifeste généralement entre 50 et 70 ans. Ce mardi 17 mars, une étude Santé Publique France a révélé que certaines zones géographiques en France comportaient davantage de personnes atteintes de la maladie de Charcot. Dans son bulletin, Santé Publique France révèle notamment que cette pathologie touche principalement les hommes et qu’ils sont principalement centralisés dans des «zones de surincidence».

La maladie de Charcot omniprésente en Bretagne

D’après l’étude, la Bretagne a un taux d’incidence particulièrement élevé avec 3,77 pour 100.000 habitants. A titre de comparaison, la Guyane a un taux d’incidence de 1,06 pour 100.000 personnes. Les départements de la Lozère et du Morbihan comportent un taux de surmortalité très élevé qui préoccupent les spécialistes de santé. Entre 2010 et 2021, 57 personnes atteintes de la maladie de Charcot ont été recensées. Sur cette même période, 44 personnes sont décédées des causes de cette maladie. Cela correspond à un taux d’incidence de 4,79 pour 100.000 habitants.

Pour les scientifiques, il reste difficile de trouver une explication plausible à cette situation. Selon l’épidémiologiste Michel Vernay, il peut exister une corrélation entre les gènes et l’environnement, affirme-t-il auprès d’Actu. D’autres spécialistes évoquent la «possible influence d’expositions environnementales ou professionnelles». Cela comprend les pesticides, les métaux lourds, le tabagisme ou encore la pollution atmosphérique.

Plus de 2.000 personnes diagnostiquées chaque année

Selon les données de Santé Publique France, près de 2.250 sont diagnostiquées chaque année en France. En termes de mortalité annuelle, on recense environ 1.840 décès. En communicant les zones géographiques dites «à risque», Santé Publique France espère «renforcer la surveillance épidémiologique» et sensibiliser davantage les Français aux risques de cette maladie qui ne cesse de s’étendre au fil des années.

La maladie de Charcot n’est pas la seule maladie dégénérative répertoriée en France. La sclérose latérale amyotrophique, aussi appelée SLA, provoque également une paralysie des membres. Malgré de nombreuses années de recherche, les scientifiques n’ont pas encore réussi à trouver un traitement qui pourrait freiner la progression de ces maladies qui provoquent le décès généralement deux à cinq ans après l’émission d’un diagnostic.