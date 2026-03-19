Les enfants en bas âge contracteraient 15 maladies différentes lors de leur 1re année à la crèche, selon une étude

Une étude anglaise a révélé que les enfants en bas âge seraient plus enclins à contracter une dizaine de maladies au cours de leur première année à la crèche. Particulièrement virales, elles seraient la cause de près de 13 jours d’absence, ce qui a le don de pénaliser certains parents dans le milieu professionnel.

Durant les premières années de sa vie, un enfant a tendance à tomber malade fréquemment ; en particulier s’il est à la crèche et/ou qu’il évolue dans un milieu propice aux bactéries et aux virus. L’exposition aux germes ou tout simplement aux autres enfants peuvent être des facteurs de contamination non négligeables.

D’après une étude anglaise récente, un enfant contracterait en moyenne 15 pathologies différentes à la crèche. Un nombre conséquent mais pourtant nécessaire à la construction des défenses immunitaires de l’enfant, soulignent les scientifiques.

Des maladies principalement respiratoires

L’étude, co-écrite par le Dr Lucy van Dorp, chercheuse à l'Institut de génétique de l'UCL, indique que durant leur première année, les enfants vont surtout contracter des maladies respiratoires telles qu’un rhume, une bronchite ou encore une pneumonie. «Ces maladies […] sont fréquentes et causées par une grande variété d'agents pathogènes viraux et bactériens» relèvent les chercheurs dans le Clinical Microbiology Reviews.

Pour le Dr Leo Swadling, qui a également participé à la réalisation de cette étude, les enfants de moins de 3 ans sont plus sujets aux maladies car leurs défenses immunitaires sont amoindries. «Les bébés sont protégés contre les infections grâce aux anticorps de leur mère. Mais au fil des mois, ce mécanisme de protection s’affaiblit ce qui les rend plus vulnérables», précise le docteur.

En parallèle, il a été démontré que les tout-petits ayant été à la crèche avant l'âge de 3 ans, et donc exposés aux germes, avaient plus de chance d’être immunisés lors de leur rentrée en maternelle.

La vaccination pour limiter les contaminations

Pour limiter les épidémies de grippe ou autres désagréments, les médecins sont formels : la vaccin reste la solution la plus simple ; encore plus si ces derniers sont à la crèche.

Une bonne hygiène de vie peut également faire la différence. Instaurer une routine de sommeil et des repas équilibrés permet aux enfants d’affronter les microbes avec plus de robustesse.