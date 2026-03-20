Trisomie 21, 18, 13, 8… Ce qu’il faut savoir sur les différentes trisomies

Toutes les trisomies ne se ressemblent pas. Si la trisomie 21 est la plus connue, d’autres formes comme les trisomies 18 ou 13 sont beaucoup plus rares et souvent graves, avec des conséquences lourdes dès la naissance. Comprendre leurs différences permet de mieux appréhender ces anomalies génétiques et leurs enjeux.

Un chromosome en plus, et tout peut changer. La trisomie est une anomalie génétique qui survient lorsqu’un individu possède un chromosome supplémentaire. Au lieu des 46 chromosomes habituellement répartis en 23 paires, une personne atteinte de trisomie en compte 47. Cette anomalie peut toucher différentes paires de chromosomes, avec des conséquences très variables selon le cas.

Une trisomie apparaît le plus souvent lors de la formation des cellules reproductrices, à cause d’une erreur dans la répartition des chromosomes. Le chromosome en trop perturbe le développement de l’organisme, entraînant des troubles physiques et/ou intellectuels. Toutes les trisomies ne se ressemblent pas. Certaines sont compatibles avec la vie, d’autres beaucoup plus graves.

La trisomie 21, la plus fréquente

La trisomie 21, aussi appelée syndrome de Down, est la plus connue et la plus répandue. Elle concerne environ une naissance sur 800 et constitue la première cause de handicap intellectuel d’origine génétique. Les personnes porteuses présentent généralement une déficience intellectuelle légère à modérée, une hypotonie musculaire et parfois des malformations, notamment cardiaques.

Grâce aux progrès médicaux et à l’accompagnement, leur espérance de vie et leur qualité de vie ont fortement augmenté ces dernières décennies.

Les trisomies 18 et 13, des formes plus sévères

La trisomie 18 aussi connue sous le nom du syndrome d’Edwards et la trisomie 13 aussi appelée syndrome de Patau sont beaucoup plus rares et surtout beaucoup plus graves. De son côté, la trisomie 13, plus de 95 % des cas entraînent un décès avant la naissance ou peu après. Ces trisomies sont donc souvent associées à une espérance de vie très limitée. En France, il y a plus de 50.000 personnes avec trisomie et environ 500 personnes naissent chaque année avec une trisomie.

Il existe aussi des trisomies plus rares, comme la trisomie 8 soit le syndrome de Warkany. Dans sa forme complète, elle est généralement incompatible avec la vie puisqu'elle se forme au moment de la fécondation et peut entraîner un avortement spontané au cours de la grossesse, car le fœtus n’est pas viable. D’autres trisomies existent encore comme la 9 ou la 14, mais elles sont très rares et souvent aussi responsables de fausses-couches spontanées.

Aujourd’hui, plusieurs tests permettent de dépister certaines trisomies pendant la grossesse, notamment les trisomies 21, 18 et 13. Ces examens évaluent un risque et peuvent être complétés par des analyses plus précises comme l’amniocentèse. Le dépistage précoce permet d’informer les parents et d’anticiper une prise en charge adaptée.