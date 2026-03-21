Epidémie de méningite au Royaume-Uni : le nombre de cas monte à 34, la demande de vaccin explose

L'épidémie de méningite continue de sévir au Royaume-Uni, après deux morts, le nombre de cas augmente en Angleterre. Les étudiants de l'Université de Kent font la queue pour recevoir un vaccin ou une dose d'antibiotique.

Une hausse encore plus forte que la veille. Ce samedi, cinq nouveaux cas de méningite à méningocoques ont été annoncé par les autorités sanitaires d'Angleterre. L'épidémie a déjà coûté la vie de deux personnes. Au total ce serait 34 cas, dont 23 confirmés et 11 en cours d'enquête.

Tout aurait commencé dans la boite de nuit Club Chemistry à Canterbury près de l'université du Kent, dans le sud-est du pays. Toute personne ayant fréquentée cet endroit entre le 5 et le 7 mars, ou ayant été en contact proche des personnes infectées ou soupçonnées d'avoir été infectées, est appelée à se rapprocher des autorités afin de recevoir une dose d'antibiotique ou de vaccin, a précisé le Premier ministre Keir Starmer.

Pour le moment, déjà plus de 400 personnes ont fait la queue samedi matin sur le campus de l'université du Kent, pour se faire vacciner contre le méningocoque B. Au total, 5.764 vaccins ont été administrés et 11.010 doses d'antibiotiques ont été distribuées dans le Kent, a indiqué l'agence de sécurité sanitaire UKHSA dans son communiqué.

le risque de contagion reste faible

Cette semaine, deux jeunes, Juliette Kenny, une lycéenne de 18 ans, et un étudiant de l'université du Kent, âgé de 21 ans, sont décédés après avoir contracté cette infection bactérienne. La politique sanitaire du Royaume-Uni a permis aux nourrissons nés à partir de 2015 d'être vaccinés contre le méningocoque B depuis, mais les générations nées avant cette date ne sont pas couvertes.

Le ministre de la Santé, Wes Streeting, a qualifié l'épidémie de «sans précédent». Le directeur de la santé publique au sein des autorités locales du Kent, Anjan Ghosh, a prévenu vendredi que de «petits foyers sporadiques» pourraient apparaître dans d'autres régions du Royaume-Uni, si des étudiants ayant quitté le Kent sont en période d'incubation du virus. Il a toutefois indiqué que ces foyers seraient probablement «maîtrisables», et que le risque de contagion entre individus restait faible.

En France, une personne est décédée ce jeudi 19 mars dans la Manche «à la suite d'une infection invasive à méningocoque.»