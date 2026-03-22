Grains de milium : quelle est l’origine de ces petits boutons sur la peau ?

Sous les paupières, autour du nez… Bénins et souvent passagers, les grains de milium n’en restent pas moins gênants sur le plan esthétique.

Sur le visage, différents types d’imperfections peuvent apparaître : les comédons (points noirs ou blancs), les papules ou encore les grains de milium, de petites excroissances cutanées pouvant apparaître à tout âge, chez les nourrissons et les enfants comme chez les adultes.

Inoffensifs, ces petits boutons blanchâtres ou jaunâtres, à l’aspect granuleux, se logent le plus souvent sur le visage, en particulier autour des yeux, sur les pommettes ou encore au niveau du nez. Ils peuvent apparaître de manière isolée ou en petites grappes.

Contrairement aux points blancs ou aux boutons d’acné, les grains de milium ne sont pas liés à un excès de sébum ni à la prolifération de bactéries.

une accumulation de kératine

Ils résultent principalement d’une accumulation de kératine - une protéine naturellement présente dans la peau - et de cellules de peaux mortes piégées sous l’épiderme. Une exposition prolongée au soleil peut également favoriser leur apparition.

Souvent jugés inesthétiques, ils disparaissent généralement d’eux-mêmes, sans traitement spécifique, mais peuvent persister jusqu’à plusieurs mois dans certains cas. Pour accélérer leur résorption, une routine de soin peut toutefois être bénéfique : un nettoyage doux du visage associé à une exfoliation peut aider à éliminer les cellules mortes. Pensez également à appliquer une protection solaire et ne tentez pas de les percer.