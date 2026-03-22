Les réseaux sociaux affectent le bien-être des jeunes dans le monde selon un rapport

Selon un rapport annuel sur le bonheur publié ce jeudi 19 mars sous l’égide de l’ONU, l’utilisation massive des réseaux sociaux est néfaste pour le bien-être des jeunes à l’échelle mondiale.

Mais où se trouve le bonheur ? Pour les jeunes, il ne se trouve pas sur les réseaux sociaux. Selon un rapport annuel publié ce jeudi sous l’égide de l’ONU, l’utilisation intensive des réseaux sociaux nuit au bien-être des jeunes dans le monde.

Alors que de nombreux pays s’interrogent sur l’accès aux réseaux sociaux chez les plus jeunes, le rapport met en évidence un lien entre le bien-être et l’utilisation des réseaux sociaux.

Plusieurs facteurs ont été pris en compte : le temps passé sur les réseaux sociaux, le type de plate-forme, la manière dont elle est utilisée, ainsi que le sexe et le statut socio-économique des utilisateurs.

Dans certains pays comme les États-Unis, le Canada, l’Australie ou encore la Nouvelle-Zélande, «des baisses spectaculaires» du niveau de bonheur ont été enregistrées chez les jeunes de moins de 25 ans, et «en particulier chez les filles», selon le rapport.

La Finlande conserve sa première place

Parmi les 147 pays répertoriés, les niveaux de satisfaction de vie les plus élevés ont été enregistrés en Finlande, avec un score de 7,764 sur 10.

Globalement, ce sont les pays nordiques qui dominent le classement : l’Islande, le Danemark, la Suède, la Norvège et la Finlande occupent cinq des six premières places cette année.

Le Costa Rica se hisse au 4e rang, obtenant le meilleur classement jamais atteint pour un pays d’Amérique latine.

Quant à la France, elle se trouve seulement au 35e rang. Elle perd deux places par rapport à l’an dernier (33e en 2025).

Le dernier du classement est l’Afghanistan, où les talibans ont pris le pouvoir en 2021. Ils sont accusés de violer les droits de l’homme et de mauvais traitements envers les femmes.