Pollens précoces : peut-on devenir allergique à l'âge adulte ?

Redoutée dès l'arrivée du printemps chaque année, l'allergie au pollen est très désagréable à vivre pour ceux qui en souffrent. Pour les autres, il faut se méfier puisque ce phénomène peut arriver à l'âge adulte.

Avec l'arrivée des beaux jours, le retour des yeux qui piquent et du nez qui coule. L'allergie au pollen touche près de 30% des adultes en France selon l'ARS Auvergne-Rhône-Alpes, et 20% des enfants de plus de 9 ans.

Mais une fois l'enfance passée, le risque d'allergie ne disparaît pas pour autant. En effet, il est possible de développer une allergie au pollen à l'âge adulte. Cela touche des personnes ayant déjà des prédispositions à contracter des allergies, chez qui l'organisme peut, à terme, finir par identifier le pollen comme une menace et donc développer des symptômes allergiques.

Plus concrètement, cette réaction est liée à la production d'anticorps appelés immunoglobulines E spécifiquement contre certains pollen comme celui du bouleau, du cyprès, du chêne ou du frêne.

En cause : la pollution et l'âge

Même si l'allergie au pollen peut sembler arriver du jour au lendemain chez certaines personnes, c'est en réalité toujours progressif. «Si un individu est exposé très régulièrement à un pollen, il a paradoxalement moins de risque de développer une allergie. Le risque apparaît surtout en cas d’exposition occasionnelle mais intense», a expliqué le Docteur Edouard Sève à Santé Magazine.

En plus de l'environnement, le vieillissement du système immunitaire peut également causé l'apparition d'une allergie au pollen. En effet, la régulation immunitaire et la résistance aux allergènes peut diminuer au fil des années. De plus, la pollution atmosphérique et certains irritants respiratoires à l'instar du tabac peuvent aussi augmenter le risque d'allergie.

En cas d'allergie au pollen, plusieurs solutions s'offrent à vous : antihistaminiques, sprays nasaux anti-inflammatoires, collyres antiallergiques ou encore immunothérapie allergénique (désensibilisation). Le mieux est de prendre conseil auprès d'un pharmacien ou d'un médecin.