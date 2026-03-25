Pains, pommes de terre, pâtes… La moitié des Français est surexposée à un métal lourd dangereux pour l’Homme

L’autorité nationale de sécurité alimentaire (Anses) a démontré dans une étude relayée ce mercredi que la moitié des Français est surexposée à un métal lourd potentiellement nocif pour notre santé baptisé le cadmium.

Une exposition 3 à 4 fois plus élevée en France par rapport à nos voisins européens. La moitié des Français est surexposée au cadmium, un métal lourd potentiellement cancérogène chez l’Homme, selon une étude publiée ce mercredi par l’autorité nationale de sécurité alimentaire (Anses).

L’enquête a démontré que la concentration en cadmium a fortement augmenté au cours de la dernière décennie au sein d’aliments majeurs du régime alimentaire des Français. L’organisme a ainsi noté une présence accrue de ce métal lourd dans les céréales du petit-déjeuner, les pains, les viennoiseries, les pâtisseries, les gâteaux et les biscuits sucrés, les pâtes, le riz, le blé, les pommes de terre et certains légumes.

Autre enseignement de cette enquête : l’alimentation représente 98% des motifs d’exposition au cadmium au sein de la population française non fumeuse. Par exemple, la concentration de cadmium dans les pommes de terre récoltées en France a connu une hausse de 28% sur les dix dernières années.

Une exposition 3 à 4 fois plus élevée en France qu'aux Etats-Unis

L’étude a également révélé que l’exposition au cadmium était 3 à 4 fois plus élevée au sein de la population française par rapport à celle observée chez nos voisins européens ou aux Etats-Unis.

«Cela peut venir de certaines habitudes alimentaires, comme la consommation importante de céréales par exemple, ou encore de recours plus important aux engrais et aux matières fertilisantes», a analysé Géraldine Carne, la coordinatrice de l'expertise à l'Anses.

Pour limiter cette exposition, l’autorité nationale de sécurité alimentaire (Anses) recommande de limiter l’apport dans les sols à 2 g de cadmium par hectare et par an, soit 20 mg de cadmium par kg d'engrais phosphatés. A titre de comparaison, la norme européenne est actuellement fixée à 60 mg et celle en vigueur en France est de 90 mg.