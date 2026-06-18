Gérascophobie : quelle est cette phobie qui touche de nombreux Français ?

La gérascophobie, ou la peur de vieillir, touche de plus en plus de Français. Voici ce qu'il faut savoir sur cette phobie méconnue.

Les Français ont peur de vieillir. Selon une étude de la Fondation MUTAC publiée en 2022, 68% d'entre eux sont gérascophobes. Souvent associé à la thanatophobie, correspondant à la peur de la mort, cela devient obsessionnel pour les personnes qui en souffrent.

Cela peut provoquer une grande inquiétude, des troubles du sommeil, une perte de confiance en soi ainsi que des troubles alimentaires.

Parmi les symptômes répandus, la peur de la vulnérabilité physique et la perte d’autonomie sont largement concernés par la gérascophobie. Cette dernière est alimentée par des messages sociétaux qui valorisent la jeunesse et dénigrent le vieillissement.

Afin d’éviter de tomber dans le piège de la phobie, il est nécessaire d’adopter une perspective positive sur le vieillissement. Toujours selon la Fondation MUTAC, 42 % des Français trouvent des aspects positifs à la vieillesse comme la fin de la vie professionnelle.