Les médecins lui retirent la mauvaise partie du côlon, le patient meurt des suites d’un choc septique

Âgé de 74 ans, un homme, opéré d’un cancer du côlon à Séville (Espagne), est décédé des suites d’un choc septique. Opéré une première fois, les chirurgiens avaient retiré une partie saine du côlon, laissant la tumeur intacte. Cette erreur a nécessité une deuxième intervention qui aurait indirectement entraîné le décès du patient.

Une erreur chirurgicale lui a-t-elle coûté la vie ? Atteint d’un cancer du côlon, un homme de 74 ans a fait l’objet d’une première opération à Séville (Espagne), qui ne s’est pas déroulée comme prévu. Les chirurgiens ont retiré une partie saine du côlon, sans intervenir sur la tumeur qu'ils devaient opérer.

Ainsi, l’homme a dû être opéré une deuxième fois. Une intervention qui, selon un rapport d’expertise, aurait pu être évitée et aurait indirectement entraîné la mort du septuagénaire décédé des suites d’un choc septique, comme le rapporte cette semaine le média Telecinco. L'affaire qui remonte à 2024 a été portée devant la justice en ce mois de juin 2026.

Une plainte déposée par la famille

Les enfants et la veuve du patient décédé ont déposé plainte contre une compagnie d’assurance. La famille réclame 223.863,85 euros d’indemnisation pour des dommages qu’elle attribue directement à une faute médicale présumée.

Selon la plainte, le patient s’était présenté à l’hôpital de Séville le 26 juin 2024. L’homme souffrait alors de difficultés à déglutir et de troubles du transit intestinal. Face à ce constat, les spécialistes qui l’ont pris en charge ont prescrit une gastroscopie et une coloscopie.

Quelques jours plus tard, le 3 juillet, ces deux examens ont révélé une lésion tumorale. Des biopsies ont été réalisées pour analyse, et un tatouage endoscopique à l’encre de Chine a été effectué à proximité de la lésion afin d’en faciliter la localisation visuelle lors de la future intervention. Les analyses ont confirmé qu’il s’agissait bien d’un cancer du côlon invasif.

Une première opération qui pose question

Le 16 juillet 2024, l’homme a été opéré. D’après la plainte déposée par la famille, au cours de l’intervention, les chirurgiens ont localisé le marquage réalisé à l’encre de Chine dans une zone totalement différente de celle prévue par les examens, à savoir dans le côlon transverse.

Face à cette situation inattendue, l’équipe médicale a modifié le plan opératoire prévu. Selon la famille du patient, aucun examen complémentaire n’a été réalisé à ce moment-là pour comprendre la différence entre les résultats des examens diagnostiques préopératoires et la localisation constatée lors de l’opération.

Les analyses du fragment du côlon prélevé lors de cette opération ont conclu que la tumeur ne se trouvait pas dans la partie du côlon retirée. La lésion cancéreuse persistait donc intégralement chez le patient, sans avoir été éliminée.

Une deuxième opération fatale ?

Quelques semaines plus tard, le septuagénaire a été réadmis à l’hôpital, le 3 septembre 2024, afin de subir une deuxième intervention chirurgicale. Les médecins ont alors localisé la tumeur dans la zone initialement décrite par les examens diagnostiques. Ils ont ensuite procédé à l’ablation complète de cette tumeur.

La période postopératoire ne s’est cependant pas déroulée comme prévu et de lourdes complications ont eu lieu. D’après la plainte, le patient a développé un choc septique sévère qui a nécessité une troisième intervention d’urgence. Il a été admis en unité de soins intensif. L’état du patient n’a, par la suite, cessé de se détériorer. L’homme est décédé le 6 septembre soit trois jours après la deuxième opération chirurgicale.

Une deuxième opération qui aurait pu être évitée ?

Selon la famille, les complications qu’a subies le patient et qui ont entraîné son décès sont liées à la nécessité d’une deuxième intervention chirurgicale majeure qui aurait pu être évitée. La plainte se fonde sur un rapport d’expertise concluant que les soins prodigués n’étaient pas pleinement conformes aux pratiques médicales.

Selon la plainte, la répétition d’une intervention médicale d’une telle complexité a entraîné une augmentation des risques chirurgicaux, établissant ainsi un lien indirect avec l’issue fatale. Selon elle, si la localisation de la tumeur avait été correctement vérifiée au moment de la première intervention, la deuxième n’aurait pas eu lieu et les complications mortelles auraient été évitées.