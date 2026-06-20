Bientôt 50 °C en France ? Voici les terribles effets d'une telle température sur notre organisme

La France vit actuellement une nouvelle vague de canicule qui fait grimper le thermomètre. En début de semaine, les températures pourraient même dépasser les 40 °C. Avec le réchauffement climatique, ces dernières pourraient un jour atteindre 50 °C dans l'Hexagone avec des effets dévastateurs pour l’organisme.

Un avenir peu enviable pour notre santé. Une forte canicule frappe à nouveau la France, qui voit la majorité de ses départements de métropole soumis à une vigilance orange. Les températures devraient dépasser les 40 °C en début de semaine dans certains territoires. Une chaleur qui a un impact certain sur le corps.

En France métropolitaine, le record de température enregistré à ce jour est de 46 °C. Il a été mesuré à Vérargues, dans l’Hérault, le 28 juin 2019 lors d'une vague de chaleur exceptionnelle.

Selon les climatologues, le réchauffement climatique pourrait entraîner des températures allant jusqu’à 50 °C dans certaines régions françaises, comme le sud de la vallée du Rhône, le Languedoc ou encore la Provence dans les prochaines décennies.

Ainsi, face à ces températures extrêmes, déjà atteintes régulièrement dans plusieurs pays du monde (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Pakistan, Indes), l’Organisation mondiale de la Santé a rappelé les risques encourus par l’être humain lors d’une exposition prolongée à cette forte chaleur.

le déclenchement d'un «stress thermique»

Une chaleur extérieure intense dès 50 °C, dépassant la température de la peau (33-35 °C), entraîne une difficulté pour le corps à se réguler mais aussi à se refroidir, entraînant plusieurs inconvénients dont le plus courant est la déshydratation. On parle alors de «stress thermique».

Cette dernière peut survenir très vite puisqu’une personne peut perdre plusieurs litres d'eau par heure simplement en transpirant. Elle entraîne notamment une soif intense, une diminution des urines mais aussi une fatigue et une baisse de la vigilance.

Les épisodes caniculaires se traduisent également par un épuisement dû à la chaleur, puisque les températures ne baissent pas suffisamment la nuit pour permettre un repos efficace.

Cet épuisement peut se traduire par une faiblesse généralisée, des vertiges, des maux de tête, des nausées, une accélération du pouls et des sueurs abondantes.

Les performances physiques et mentales sont également impactées lors des canicules, entraînant une concentration réduite, des temps de réaction plus lents, des erreurs de jugement et une endurance en berne.

Se protéger de la chaleur, une nécessité vitale

Dans les cas les plus graves, le corps peut réagir très violemment face à des températures élevées avec un risque majeur : le coup de chaleur, qui est une urgence médicale vitale. En effet, si la température corporelle dépasse environ 40 °C, le système de régulation peut s'effondrer.

Les signes de ce coup de chaleur sont la confusion, une peau chaude, une forte fièvre et dans les cas les plus graves, une perte de connaissance et des convulsions. Non traité, le coup de chaleur peut mener à des lésions cérébrales, rénales, cardiaques, voire à la mort.

L’OMS appelle donc dans ses recommandations à éviter de sortir ou de faire des efforts physiques intenses durant les heures les plus chaudes, à rester à l’ombre, la température pouvant grimper de 10 à 15 °C au soleil, à bien s’hydrater et à rester informé des annonces officielles.

Pour les plus vulnérables, l’organisation prévient qu’il faut redoubler de vigilance.

«La vulnérabilité à la chaleur est déterminée à la fois par des facteurs physiologiques, tels que l'âge et l'état de santé, et par des facteurs d'exposition, tels que la profession et les conditions socio-économiques», a rappelé l’OMS, estimant que «les effets néfastes de la chaleur sur la santé sont prévisibles et largement évitables grâce à des politiques et interventions multisectorielles de santé publique».