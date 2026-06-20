Et si vous mangiez mal… en croyant bien faire ? Se nourrir de fruits et légumes n'est pas qu'une question de quantité, selon une étude

Une nouvelle étude internationale révèle que moins d’une personne sur cinq consomme suffisamment de flavanols, des composés que l’on retrouve principalement dans les fruits et légumes. Ce régime alimentaire s’associe pourtant à un risque réduit de maladies cardiaques.

«Le slogan "Mangez cinq fruits et légumes par jour" est pertinent, mais nous devons peut-être réfléchir plus attentivement à la nature de ces cinq portions», déclare le professeur Gunter Kuhnle, de l'université de Reading dans une récente étude internationale, également menée par des scientifiques de la Harvard Medical School, de l'Université de Californie à Davis et de Mars, Inc.

En effet, les chercheurs ont découvert que moins de 20% des personnes atteignaient le niveau d’apport en flavanols, ces composés naturels que l’on retrouve dans certains fruits et légumes et qui sont des bienfaits pour la santé cardiaque. Même les personnes qui consomment régulièrement les cinq portions de fruits et légumes recommandées par jour n'atteignent pas cet objectif d’après eux.

Publiée le 8 juin dernier dans la revue Food and Function et relayée par le média Science Daily, l'étude a analysé les données alimentaires de plus de 30.000 personnes au Royaume-Uni et aux États-Unis, en utilisant des mesures de biomarqueurs pour évaluer l'apport en flavanols.

«Les flavanols peuvent réduire considérablement le risque de décès par maladie cardiovasculaire, mais à condition d'en consommer une quantité suffisante. La plupart des gens pensent qu'une consommation abondante de fruits et légumes suffit, mais cette recherche montre que les choix alimentaires spécifiques importent bien plus que la quantité totale», a déclaré le Dr Javier Ottaviani, auteur principal de l’étude.

Quels sont les aliments les plus riches en flavanols ?

L'étude COSMOS, un essai clinique consacré aux flavanols, a révélé qu'une consommation quotidienne de 500 milligrammes de flavanols par jour réduisait considérablement le risque de décès par maladie cardiaque.

«Consommer une poignée de mûres, une pomme entière ou boire une tasse de thé vert au cours d'un repas pourrait faire une réelle différence quant à la quantité de ces composés bénéfiques que l'on consomme et assimile réellement», conseille le Dr Javier Ottaviani.

Les chercheurs ont identifié les aliments suivants comme étant parmi les sources alimentaires les plus riches en flavanols par portion :