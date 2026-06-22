Canicule : qu'est-ce que le plan bleu, déclenché dans plusieurs EHPAD de France ?

Face à la période caniculaire généralisée avec 54 départements en vigilance rouge ce mardi, les EHPAD ont déclenché le plan bleu. Un dispositif en plusieurs étapes.

Les fortes chaleurs s'accumulent et ce sont désormais 54 départements qui sont placés en vigilance rouge canicule ce mardi. Depuis plusieurs jours, les EHPAD ont lancé, en lien avec les ARS (Agences Régionales de Santé) respectives, le plan bleu. Ce dispositif d'organisation est précis et détaillé dans un guide d'aide mandaté par le Ministère de la Santé et de la Prévention.

Un plan en cinq étapes

«La préparation de l'ensemble des acteurs à la gestion de crise est essentielle pour optimiser [...] la continuité de la prise en charge et la qualité des soins des patients et des résidents impactés par l'événement», prévoit le guide. Les vagues de chaleur sont classifiées comme risque naturel et le décret du 7 juillet 2005 a rendu obligatoire pour les EHPAD l'intégration d'un plan détaillant l'organisation à mettre en oeuvre en cas de crise climatique.

Et ce plan se déroule en cinq étapes :

Étape 1 : Constitution de l'équipe projet

Étape 2 : Analyse et priorisation des risques

Étape 3 : Recensement des capacités de réponse

Étape 4 : Organisation de la réponse (mises en place d'un dispositif d'alerte, d'une cellule de crise et d'outils de réponse)

Étape 5 : Élaboration d'un plan de formation et réalisation d'exercices

Plus de transparence

Depuis plusieurs jours, ce plan a été déclenché par les EHPAD en lien avec leur ARS respective. Parmi les départements les plus touchés, les Landes avec des maximales supérieures à 40°C attendues cette semaine. Marine Joslet, directrice de l'EHPAD Léon Dubédat de Biscarosse, confie à CNEWS ne pas être inquiète : «Le plan bleu est actif depuis le 1er juin. Le personnel est prêt pour affronter la situation. L'avantage est que nos locaux sont rafraîchis. Les soins à domicile sont plus compliqués».

Face à cette situation sanitaire préoccupante, toutes les équipes soignantes sont formées. Plus de communication, plus de transparence et de rappels. «Surtout dans les locaux climatisés, les personnes âgées vont garder leur laine, ou moins s'hydrater», ajoute Marine Joslet. «On adapte les menus et on fait en sorte que les résidents ne sortent pas sous ces chaleurs».