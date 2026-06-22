Journée nationale du don d’organes : un record historique de greffes assombri par un manque important de donneurs

À l’occasion de la 26e Journée nationale du don d’organes, ce lundi 22 juin, l’Agence de la biomédecine dresse un constat préoccupant : malgré un nombre de greffes record, le manque de donneurs et de dialogue au sein des familles a contribué à la mort de 966 personnes en 2025.

C'est un paradoxe aux conséquences parfois dramatiques. D'un côté, une prouesse médicale sans précédent et de l'autre, des familles qui peinent à franchir le pas. Alors que s'ouvre ce lundi la Journée nationale de réflexion sur le don d'organes, de la greffe et de reconnaissance aux donneurs, la communauté médicale continue de lancer des appels pour trouver des donneurs. Et pour cause : plus de 23.000 personnes sont actuellement dans l’attente d’une greffe en France, et 966 personnes sont décédées en 2025, faute d'avoir reçu un organe dans les temps.

Selon le dernier bilan annuel de l’Agence de la biomédecine, la France a franchi un cap historique en atteignant 6.148 greffes d’organes réalisées en 2025. Un niveau record qui cache pourtant une grande difficulté. Depuis la loi Cavaillet du 22 décembre 1976, chacun est considéré comme donneur d'organes par défaut, sauf s’il a exprimé son refus de son vivant. Ainsi, les soignants ont l’obligation de vérifier, en consultant le Registre national des refus puis en interrogeant ses proches, que le défunt n’était pas opposé au don, avant d’envisager un prélèvement.

Faute de conversation préalable, le doute pousse néanmoins souvent l’entourage à s'abstenir, ce qui bloque plus d’un tiers des dons (37%), un chiffre en hausse, alors que 8 Français sur 10 sont favorables au don de leurs organes après leur mort, et tandis que seul un Français sur deux (49%) a transmis sa position. Au total, 1.590 personnes ont fait don de leurs organes en 2025, permettant ces 6.148 greffes. Malgré cette activité en progression, au 1er janvier 2026, 23.294 patients étaient toujours en attente d’une greffe qui pourrait leur sauver la vie.

«Elle m'a offert bien plus qu'un organe, elle m’a offert une nouvelle vie»

Derrière ces statistiques se cachent des trajectoires de reconstruction hors norme, à l'image de Pablo Faye, un jeune athlète spécialiste du 60 et du 110 mètres haies, opéré d'une insuffisance rénale en phase terminale, et qui vise désormais les Jeux olympiques de Los Angeles en 2028. «Pendant toute ma carrière chez les jeunes, j'ai couru avec des reins qui fonctionnaient de moins en moins bien. Aujourd'hui, je découvre ce que signifie s'entraîner avec une fonction rénale normale. Ma capacité de récupération a totalement changé», confie-t-il.

Pour l'athlète, la solution est venue d'un don de son vivant - une pratique qui représente environ 15% des greffes de rein en France. «C'est finalement ma mère, infirmière, qui s'est révélée compatible. Elle m'a offert bien plus qu'un organe, elle m’a offert une nouvelle vie et une nouvelle chance», glisse-t-il, balayant les craintes d'une dette affective trop lourde. «Quand je suis dans les starting-blocks, je cours avant tout pour gagner. Mais la plus belle récompense est à l'arrivée : voir ses yeux briller et la savoir fière du chemin parcouru», admet Pablo Faye.

Un combat que le sportif transmet aussi via son association : «Une Greffe pour la Victoire», dont l'objectif est de sensibiliser au don d'organes et de promouvoir le sport comme outil de reconstruction après une maladie ou une opération lourde. «Le sport a été mon moteur. C'est lui qui me donnait une raison de me lever chaque matin de mon lit d'hôpital. Avant la greffe, j'avais déjà des rêves olympiques. Aujourd'hui, avec cette seconde chance et un corps enfin capable de fonctionner normalement, ces rêves sont devenus un objectif concret», raconte le «hurdleur».

«Parler du don d'organes, c'est accepter de parler de la mort»

Dans la majorité des cas, le don d’organes intervient néanmoins après un deuil, parfois brutal, ce qui le rend difficile à appréhender. En août 2001, la vie d'une famille bascule lorsque Fanny, 13 ans, est emportée par une rupture d'anévrisme au CHU de Caen. Déclarée en état de mort cérébrale, ses proches acceptent le prélèvement. Vingt-cinq ans plus tard, Laetitia Simon, sa grande sœur, témoigne de l'impact de cette décision : «Le don d'organes n'efface pas la douleur, mais il change la trajectoire du deuil. Il aide à transformer l'absence en quelque chose de vivant».

Ce «quelque chose», ce sont les vies de quatre enfants, opérés en urgence grâce aux organes de Fanny. «Savoir qu'ils vivent grâce à Fanny, les imaginer courir ou faire du vélo, est une source d'apaisement infinie. Ma maman me disait que lorsqu'elle a appris qu'elle avait sauvé quatre vies, elle s'était relevée». En France, la loi impose un anonymat strict dans le processus pour protéger les familles, une barrière qui n'empêche pas la reconnaissance. «Nous ne connaîtrons jamais ces enfants, mais il existe un lien invisible entre nous. C'est une chaîne de vie dont nous sommes l'un des maillons», confie Laetitia Simon.

Dans la famille de Fanny, le sujet avait été abordé par hasard deux ans avant le drame, autour d'un article de magazine. Une discussion salvatrice. «Ce choix se fait au pire moment de votre existence, quand tout s'écroule», explique la grande sœur. «En parler de son vivant, c'est s'épargner une décision déchirante. Quand on évoque le décès de Fanny, nos premiers mots sont toujours les mêmes : "Heureusement qu'on a accepté, sinon on s'en serait voulu". Sans cela, nous aurions pu porter le poids du regret en plus de celui du deuil», admet-elle.

«Parler du don d'organes, c'est accepter de parler de la mort. La mort fait partie de la vie, elle ne doit pas être un tabou. En parler, c'est aussi respecter les dernières volontés de la personne qu’on perd. Elle continue de vivre à travers eux (les quatre greffés, ndlr), d'une certaine façon. C'est une vie qui s'éteint pour renaître ailleurs», témoigne Laetitia Simon. «Si un jour j’ai la chance de décrocher une médaille olympique, j’aimerais qu’elle rappelle à chacun que le don d'organes ne sauve pas seulement des vies. Il permet à des vies de continuer à s'écrire», abonde Pablo Faye.

Tout au long de la journée, les hôpitaux et les associations se mobiliseront en arborant un ruban vert, symbole de la cause. L’Agence de la biomédecine rappelle qu’un seul donneur peut permettre de sauver jusqu’à sept vies et qu'un recul de 1% du taux d'opposition permettrait cent greffes de plus chaque année. Elle précise également qu’il n’y a pas d’âge limite pour faire un don, qu'il est compatible avec les religions, et que le corps est parfaitement respecté, puis restitué à la famille. «Il faut libérer la parole pour sauver des vies», affirme l'agence.