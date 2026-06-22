Pointé du doigt pour sa dangerosité, le chlordécone bientôt au cœur d'une enquête pénale ?

Face aux répercussions du chlordécone sur la santé humaine, la cour d’appel de Paris évoque le désir d’ouvrir une enquête pénale afin de potentiellement éradiquer cette substance de la catégorie des pesticides. Une étape est attendue ce lundi.

La cour d’appel de Paris devrait trancher sur le sort du chlordécone ce lundi. Alors que ce pesticide très nocif pour la santé continue d’être fortement utilisé aux Antilles, une enquête pénale pourrait s’ouvrir afin de débattre de son usage.

Classé depuis 1979 comme agent possiblement cancérogène, ce pesticide a été répandu aux Antilles par dérogation jusqu'en 1993. Pourtant, de nombreuses études sanitaires ont démontré que le chlordécone était un perturbateur endocrinien particulièrement dangereux et qu’il pouvait rester dans les sols durant près de 600 ans.

L’Agence nationale de sécurité sanitaire (Anses) a ainsi indiqué que 90 % de la population martiniquaise et guadeloupéenne était sans doute contaminée.

«administration de substances nuisibles»

Principalement utilisé dans les bananeraies pour lutter contre le charançon - insecte coléoptère qui ravage les cultures -, le chlordécone pollue les sols et empoisonne les Antillais depuis près de 20 ans. «On ne peut pas, en toute impunité, empoisonner toute une population, en Guadeloupe et en Martinique, au nom du profit», s'indigne auprès de l'AFP Lilith, militante au sein de Diasporas solidaires avec les victimes de l'empoisonnement colonial (Dsavec).

Face à cette «mise en danger d’autrui», la partie civile évoque le désir d’ouvrir une enquête pénale afin de potentiellement interdire l’usage formel de ce pesticide qui cause de nombreux cancers chaque année. Pour Me François Lafforgue, saisir la Cour de cassation peut être une solution. «Nous évaluerons l'opportunité d'un pourvoi en cassation : quoi qu'il en soit, nous continuerons à accompagner des victimes du chlordécone dans leurs actions en réparation de leurs préjudices et nous nous prévaudrons des dernières avancées législatives», a-t-il affirmé auprès de l’AFP.

Promulguée récemment, la loi sur la reconnaissance de la responsabilité de l'État donne «un an» au gouvernement pour remettre au Parlement un rapport sur les modalités de l'indemnisation des victimes, dont le financement passera par une taxe sur les tabacs.