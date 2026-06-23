Climat : la chaleur menace de plus en plus la santé des Européens et cela ne va pas s'améliorer, alerte un vaste programme de recherche

Le Lancet Countdown, grand programme de recherche international, a publié son rapport 2026 sur l’impact du changement climatique sur la santé. Les résultats sont sans appel, près de l'ensemble des régions européennes ont connu une augmentation du nombre de décès liés aux canicules depuis 2015.

La canicule tue de plus en plus de monde au fil des années. À travers cette édition 2026, les scientifiques qui ont participé au rapport du Lancet Countdown ont tiré la sonnette d'alarme sur l’accélération des risques sanitaires liés au changement climatique en Europe. En effet, les alertes sanitaires de chaleur extrême sur notre continent ont augmenté de plus de 318 % entre 2015 et 2024, par rapport à la période de 1991 à 2000.

📣New Publication: 2026 Europe report of the Lancet Countdown📣



Explore the latest evidence on the effect of climate change on health across Europe, and the policies needed to protect people and health systems.



🔗Full report: https://t.co/1cfRsH9Nez#LancetClimate26pic.twitter.com/wnJpbA0ciD — The Lancet Countdown on Health and Climate Change (@LancetCountdown) April 22, 2026

Le constat est sans appel : l’augmentation de la fréquence et de l'intensité des périodes de canicule a de lourdes conséquences sur la santé européenne. Les mortalités liée à la chaleur ont augmenté, l’apparition ou la réapparition de maladies infectieuses a progressé, l’insécurité alimentaire s’est accrue et, enfin, la productivité a baissé.

Conséquences directes

«L’augmentation annuelle moyenne est de 52 décès par million d’habitants». En 2024, 62.775 décès ont été imputés à la chaleur, un chiffre qui n’est pas près de diminuer puisque les projections les plus récentes indiquent une forte hausse entre 2050 et 2100.

Le rapport a précisé que si la chaleur pouvait entraîner directement la mort, elle pouvait également agir de façon indirecte. Les maladies liées à la chaleur, la perte de sommeil, l’aggravation de maladies chroniques, les issues défavorables de grossesse ou encore l’insécurité alimentaire font partie des conséquences sanitaires associées à l’exposition à des températures anormalement élevées.

Sécurité alimentaire

La situation climatique, surtout lors des périodes de canicule, met sous pression les réserves naturelles. En 2023, en comparaison à 2010, «un million de personnes supplémentaires se sont retrouvées en insécurité alimentaire modérée ou grave en Europe» en raison du nombre plus élevé de jours de sécheresse.

Les chocs climatiques et météorologiques ont fait augmenter les prix des fruits et légumes, rendant une alimentation saine plus difficile à financer pour les ménages à faibles revenus. La nutrition s'est donc vu elle aussi fortement impactée.

La chaleur affecte aussi l’économie

Ces périodes de fortes chaleurs n’ont pas seulement un impact sur la santé. La productivité y est directement affectée. Le rapport a souligné que «la hausse des températures nuit à l’activité économique».

Les travailleurs des secteurs très exposés au climat, notamment ceux exerçant en extérieur, sont de plus en plus affectés par «le stress thermique». En Europe, la hausse des températures a réduit le temps de travail dehors. Entre 2020 et 2023, l’offre de travail a baissé de 1,52 %, soit environ 24 heures perdues par travailleur et par an.

En Europe du Sud, la chaleur a freiné la croissance du PIB réel par habitant de 0,99 % en 2021. Cet effet négatif s’est renforcé depuis 2001, où il n’était estimé qu’à 0,106 %. En Europe du Nord, aucun impact économique significatif n’a été observé en raison des températures plus fraîches.

Les conséquences du changement climatique, et notamment des vagues de fortes chaleurs, vont plus loin que les décès directement liés à l’exposition à ces températures. L’économie, la sécurité alimentaire et la santé sont fortement impactées.