Canicule : face au risque de saturation des urgences, le gouvernement déclenche le plan «Orsan» au niveau 2

Alors que la France connaît actuellement une période de canicule inédite, les services d’urgences sont en alerte, avec une forte hausse des appels. Face au risque de saturation, le gouvernement a déclenché le plan «Orsan» au niveau 2 pour soutenir le secteur.

Les urgences en danger. Alors que des records absolus de chaleur ont été battus dans les journées de lundi et mardi, et que la canicule devrait durer en France jusqu’à la fin de semaine, avant de revenir courant juillet, le Premier ministre, Sébastien Lecornu, a annoncé mardi un renforcement de la mobilisation du système de santé en activant le plan Orsan au niveau 2 sur 4. De quoi soutenir les services d’urgences qui sont, pour certains, déjà proches de la saturation.

«Cette décision permet de renforcer les capacités de régulation médicale, de mobiliser les personnels nécessaires au fonctionnement de l’hôpital, de garantir la pleine coordination entre la médecine de ville, les hôpitaux, les cliniques et les Ehpad, et d’adapter les activités si la situation l’exige», a détaillé le Premier ministre sur le réseau social X. Le plan Orsan permet d'«organiser la montée en charge du système de santé face à une canicule majeure», a confirmé le ministère de la Santé.

Face à la forte sollicitation des services d’urgence et des SAMU liée à la vague de chaleur, en concertation avec @stephanie_rist, nous activons le plan ORSAN de niveau 2.



Cette décision permettra de renforcer les capacités de régulation médicale, de mobiliser les personnels… — Sébastien Lecornu (@SebLecornu) June 23, 2026

40% d'appels en plus

Au centre de régulation du Samu de Rennes, les appels d’urgences ont augmenté de près de 40%. «Nous avons connu un pic d’environ 2.500 appels sur 24 heures», témoigne Frédéric Berger, superviseur du Samu 35. «Pour les patients âgés, l’effet des médicaments est modifié par le manque d’hydratation, et toutes les personnes qui travaillent, même les jeunes et les sportifs, sont exposées. Il y de nombreux malaises sur les lieux de travail», ajoute Louis Soulat, chef des urgences à Rennes.

Partout en France, les services d’urgences sont sous tension. Les hôpitaux et les centres de régulation restent en vigilance maximale. «Nous sommes dans une phase d'anticipation pour éviter l'engorgement des hôpitaux : on mobilise la médecine de ville avec un appel à la solidarité entre cabinets. A l'hôpital, on procède à un monitoring quotidien des capacités, à une surveillance des plannings de garde», a précisé la ministre de la Santé, Stéphanie Rist, écartant toute réquisition de personnels à ce stade.

Première activation du niveau 2

Selon le ministère, c'est la première fois que le niveau 2 du plan Orsan est déclenché au niveau national depuis sa création par un décret en 2016. L’objectif est de garantir les effectifs nécessaires et de maintenir la capacité de réponse des établissements de santé tout au long de l’épisode de chaleur, qui devrait se prolonger en juillet.

«C’est un plan de vigilance, de surveillance, un peu comme le plan Vigipirate» : cela permettra par exemple aux autorités sanitaires «de savoir combien on a de lits disponibles en soins intensifs, en réanimation», a rappelé Stéphanie Rist, promettant de suivre la situation avec attention.