Ebola en France : cinq passagers de l'avion considérés comme possibles cas contacts et isolés

Cinq personnes qui étaient dans l'avion avec le médecin diagnostiqué positif à Ebola lors de son retour en France en provenance de Kinshasa ont été considérées comme possibles cas contacts et placées à l’isolement, a indiqué ce mercredi soir la ministre de la Santé Stéphanie Rist.

Pas de prise de risque. Ce mercredi, la ministre de la Santé Stéphanie Rist a annoncé le placement à l’isolement de cinq personnes ayant voyagé dans le même avion que le médecin diagnostiqué positif au virus Ebola.

Sur le vol ramenant ce médecin humanitaire de la République démocratique du Congo, «il y a cinq personnes qui sont considérées comme éventuellement contacts et, par précaution, elles ont été identifiées et placées en isolement» a ainsi expliqué la ministre sur France 2, soulignant que le médecin ne présentait pas de symptômes quand il était monté dans l'avion arrivé ce mardi à Paris.

«Dès qu'on a été alerté, évidemment on a regardé les personnes qui étaient assez proches de lui dans l'avion», a-t-elle ajouté.

Plus tôt dans la journée, le ministère avait précisé qu'elles devraient effectuer un «isolement à domicile de 21 jours».

Une charge virale très faible

La France est le premier pays hors d'Afrique à confirmer un cas diagnostiqué sur son territoire. De précédents cas suspects, au Brésil ou en Italie, ont été finalement exclus ou non confirmés. Le Premier ministre, Sébastien Lecornu, a dit suivre cette situation de «très près», malgré la charge virale «très faible» du médecin.

La République démocratique du Congo est actuellement frappée par une importante épidémie de cette maladie qui se traduit par une fièvre hémorragique très souvent meurtrière.

Selon les derniers chiffres officiels, 1.048 cas ont été recensés dont 267 décès, soit un taux de létalité d'environ 25%. Mais nombre d'experts jugent probable que l'ampleur soit sous-estimée, l'épidémie frappant des régions très reculées.